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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı

Galatasaray: 94 - Onvo Büyükçekmece: 90 - Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla play-off'a katılma hakkı kazandı

Ajans Haberleri
  • 24.05.2025 18:33
  • Giriş: 24.05.2025 18:33
  • Güncelleme: 24.05.2025 18:33
Kaynak: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Polat Parlak, Tolga Edis

Galatasaray: Wallace 16, Palmer 23, Göksenin Köksal 5, Blumbergs 2, Delgado 8, Young, Sadık Emir Kabaca, Cummings 20, Izundu 13, Buğrahan Tuncer 7

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Ata Kahraman 11, Franke 16, Starks 23, Sajus 12, Bruinsma 13, Rebic, Emircan Koşut, Yesukan Onar, Arda Berk Kaya, Love 13, Zagorac 2

1. Periyot: 15-23

Devre: 41-41

3. Periyot: 63-66

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı 7-8. sıra eşleşmesinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-90 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla play-off'a katılma hakkı kazandı.

Onvo Büyükçekmece Basketbol ise play-off bileti için 9-10. sıra eşleşmesindeki Bursaspor Yörsan-Türk Telekom maçının galibiyle karşılaşacak.

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