Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde finalin adı belli oldu

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final serisi 5'inci ve son maçında Final Spor'u 67-63 mağlup eden Sigortam.net, seride durumu 3-2’ye getirdi ve finale çıktı.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada ilk periyodu 19-14 üstün tamamlayan Sigortam.net, mücadelenin ilk yarısını da 32-27 önde kapattı.

Üçüncü çeyreği de 53-43’lük skorla geçen Sigortam.net, karşılaşmadan 67-63 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından seride durumu 3-2’ye getiren Sigortam.net, adını finale yazdırdı.

Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinde Sigortam.net ile Mersin Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.