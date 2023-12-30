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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftası sona erdi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftası oynanan 5 maçla sona erdi.

Ajans Haberleri
  • 30.12.2023 22:05
  • Giriş: 30.12.2023 22:05
  • Güncelleme: 30.12.2023 22:05
Kaynak: AA
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftası sona erdi

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bornova Belediyesi Karşıyaka-OGM Ormanspor: 85-81

Çayırova Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 96-94

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 71-79

Pizza Lazza Haremspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 63-77

MKE Ankaragücü İkon Menkul-Konyaspor Basketbol: 85-72

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