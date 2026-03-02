Türkiye - Sırbistan Basketbol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye Maçı
Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye maçı öncesi en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. 12 Dev Adam, C Grubu’ndaki dördüncü maçında Sırbistan’ı ağırlarken, basketbolseverler canlı yayın bilgilerini ve maç saatini araştırıyor. İşte Türkiye - Sırbistan karşılaşmasına dair tüm detaylar.
Türkiye - Sırbistan basketbol maçı canlı izle ekranı ve yayın bilgileri basketbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki dördüncü maçında Sırbistan’ı konuk ediyor. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, hem grupta 4’te 4 yapmayı hem de Sırbistan karşısında üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.
Peki, Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar.
TÜRKİYE - SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Türkiye - Sırbistan basketbol maçı, 2 Mart 2026 Pazartesi akşamı saat 21.00’de başlayacak.
Karşılaşma, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Salon
|Türkiye - Sırbistan
|2 Mart 2026
|21.00
|Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
TÜRKİYE - SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Sırbistan basketbol maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Basketbolseverler, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye maçını TRT 1 üzerinden canlı olarak takip edebilecek.
FIBA 2027 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ C GRUBU SON DURUM
Dört takımın mücadele ettiği C Grubu’nda Türkiye, oynadığı üç maçı da kazanarak lider konumda bulunuyor. Milliler, Sırbistan karşısında parkeden galibiyetle ayrılması halinde ikinci tura yükselmeyi garantileyecek.
Bu kritik mücadele, hem grup liderliği hem de moral açısından büyük önem taşıyor.
12 DEV ADAM ADAY KADROSU
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
- Ercan Osmani
- Erkan Yılmaz
- Şehmus Hazer
- Furkan Haltalı
- Malachi Flynn
- Yiğit Arslan
- Berk İbrahim Uğurlu
- Sertaç Şanlı
- Onuralp Bitim
- Metecan Birsen
- Tarık Biberovic
- Can Korkmaz
- Yiğit Onan
- Furkan Korkmaz
- Yiğitcan Saybir
- İsmail Cem Ulusoy
- Cedi Osman
- Ömer Faruk Yurtseven
Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman?
Karşılaşma 2 Mart 2026 Pazartesi günü oynanacak.
Türkiye - Sırbistan maçı saat kaçta?
Maç saat 21.00’de başlayacak.
Türkiye - Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda?
Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Maç nerede oynanacak?
Mücadele Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.
Türkiye kazanırsa ne olacak?
Milliler, Sırbistan karşısında galip gelmesi halinde ikinci tura yükselmeyi garantileyecek.