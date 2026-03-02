Türkiye - Sırbistan Basketbol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye Maçı

Türkiye - Sırbistan basketbol maçı canlı izle ekranı ve yayın bilgileri basketbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki dördüncü maçında Sırbistan’ı konuk ediyor. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, hem grupta 4’te 4 yapmayı hem de Sırbistan karşısında üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

Peki, Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Türkiye - Sırbistan basketbol maçı, 2 Mart 2026 Pazartesi akşamı saat 21.00’de başlayacak.

Karşılaşma, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Maç Tarih Saat Salon Türkiye - Sırbistan 2 Mart 2026 21.00 Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

TÜRKİYE - SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Sırbistan basketbol maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Basketbolseverler, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye maçını TRT 1 üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

FIBA 2027 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ C GRUBU SON DURUM

Dört takımın mücadele ettiği C Grubu’nda Türkiye, oynadığı üç maçı da kazanarak lider konumda bulunuyor. Milliler, Sırbistan karşısında parkeden galibiyetle ayrılması halinde ikinci tura yükselmeyi garantileyecek.

Bu kritik mücadele, hem grup liderliği hem de moral açısından büyük önem taşıyor.

12 DEV ADAM ADAY KADROSU

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ercan Osmani

Erkan Yılmaz

Şehmus Hazer

Furkan Haltalı

Malachi Flynn

Yiğit Arslan

Berk İbrahim Uğurlu

Sertaç Şanlı

Onuralp Bitim

Metecan Birsen

Tarık Biberovic

Can Korkmaz

Yiğit Onan

Furkan Korkmaz

Yiğitcan Saybir

İsmail Cem Ulusoy

Cedi Osman

Ömer Faruk Yurtseven

