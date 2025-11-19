Türkiye suç endeksinde 10'uncu olmuştu: İletişim Başkanlığı raporu FETÖ'ye bağladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) tarafından yayımlanan "Küresel Organize Suç Endeksi Raporu"nda Türkiye'nin 193 ülke arasında suçta 10'uncu sırada yer almasına ilişkin açıklama yaptı.

DMM'den yapılan açıklamada, "Sözde 'Küresel Organize Suç Endeksi Raporu'nda Türkiye'nin 193 ülke arasında suçta 10'uncu sırada yer aldığı ve dayanıklılık sıralamasında 131'inci sıraya düştüğü şeklinde dolaşıma sokulan iddialar, Türkiye'yi hedef alan ve uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan organize bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır" ifadesine yer verildi.

"FETÖ İRTİBATLI RAPOR"

Türkiye'nin insan ticareti, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suç ve yasa dışı göçle mücadelede Birleşmiş Milletler, Interpol, Europol ve UNODC başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla dünya genelinde en yoğun işbirliği yapan, operasyon hacmi, kapasitesi ve etkinliği en yüksek ülkeler arasında yer aldığı iddia edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"GI-TOC ise kurucu üye ve yayıncı kadroları arasında FETÖ mensuplarının yer aldığı bilinen Cenevre merkezli bir dernek olup, hazırladığı endeksin herhangi bir resmi veya bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. Bu dernek, ülkelerden doğrudan veri toplamamakta, ulusal istatistikler, adli veriler veya operasyon rakamları yerine büyük ölçüde yorum ve algıya dayalı göstergeler kullanmaktadır. GI-TOC'un yayınlarında FETÖ mensuplarının analizlerine yer verilmesi de endeksin objektiflik ve bilimsel tarafsızlık iddiasını ciddi biçimde zayıflatmaktadır. Sonuç olarak, söz konusu endeks resmi nitelik taşımayan, yöntemsel açıdan sorunlu, objektif verilerden uzak, bilimsel temelden yoksun ve FETÖ irtibatlı bir STK raporudur. Türkiye'ye ilişkin söz konusu iddialar, uluslararası düzeyde algı operasyonu yürütmeyi hedefleyen, somut temele dayanmayan maksatlı ve mesnetsiz yorumlardan ibarettir."

NE OLMUŞTU?

Cenevre merkezli Global Initiative Against Transnational Organized Crime tarafından yayımlanan Küresel Organize Suç Endeksi 2025 raporu, Türkiye’nin organize suç riskinde dünyada en kötü durumdaki ülkeler arasına yükseldiğini ortaya koydu. Türkiye, 193 ülke içinde 10. sıraya çıkarak Kolombiya, Meksika, Nijerya ve Ekvador gibi ağır suç ekonomileriyle aynı ligde yer aldı. Ülkenin suç skoru 7,20 olurken, küresel ortalama 5,08 seviyesinde.

Raporda, Türkiye’de suç aktörlerinin yalnızca sokak çeteleri veya mafya grupları olmadığının altı çiziliyor. Uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığından finansal dolandırıcılığa; sahte ilaç üretiminden akaryakıt ve altın kaçakçılığına; eğlence sektörü ve özel güvenlik şirketleri üzerinden yürütülen suçlardan kamu kaynaklarının zimmete geçirilmesine kadar geniş bir suç yelpazesinin, siyasal ve ekonomik bağlantılarla güçlendiği belirtiliyor.