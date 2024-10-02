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Türkiye sularında sürpriz konuk ‘pürüz dişli yunus’

Yaşam
  • 02.10.2024 05:00
  • Giriş: 02.10.2024 05:00
  • Güncelleme: 02.10.2024 06:49
Kaynak: DHA
Türkiye sularında sürpriz konuk ‘pürüz dişli yunus’
Fotoğraf: DHA

Deniz Memelileri Araştırma Derneği’nin (DMAD) yaptığı araştırma seferinin bu yılki projesinde, Türkiye sularında daha önce hiç kaydı olmayan yeni bir yunus türü keşfedildi. DMAD ekibi, ‘pürüz dişli’ veya ‘kaba dişli’ olarak da adlandırılan yunus türünü görüntüledi.

‘Heyecan verici bir keşif’ olarak nitelendirilen Türkiye sularında ilk defa kaydedilen pürüz dişli yunuslara (Steno bredanensis) ilişkin konuşan deniz biyolojisi uzmanı Leyla Israpilova ‘‘Bu yunus türü sıcak suları sever ve derin sularda bulunur’’ dedi.

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