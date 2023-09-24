Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'nde yapıldı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de koşuldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi iş birliğinde Motokros Park Kartepe Pisti'nde düzenlenen şampiyonada sporcular, 750 metre uzunluğundaki parkurda birbirinden zorlu yapay engelleri geçmek için mücadele etti.

Sezonun ikinci ayak yarışlarında kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

E1: 1. Gökhan Gökçe, 2. Salih Serim, 3. Murat Can Köse.

E2 :1. Rafet Karakuş, 2. Salih Çarpışantürk, 3. Taha Can Çataloğlu.

E3 :1. Gökhan Kart, 2. Ömer Bulduk, 3. Nurdoğan Kuzu.

S1: 1. Haktan Özkul, 2. Osman Fırat, 3. Ömer Demirhan.

S2 : 1. İsrafil Akyüz, 2. Emre Muharrem Sağlam, 3. Emrecan Uzlaş.

S3 : 1. Hasan Yatgın, 2. Murat Yatgın, 3. Eren Kaynak.

ATV GP: 1. İsrafil Akyüz, 2. Emre Muharrem Sağlam, 3. Haktan Özkul.

EV: 1. Recep Bahadır Çaktı, 2. Erdem Gülüş, 3. Mehmet Okuyan.

EC: 1. Ümit Kaya, 2. Hasan Gider, 3. Ufuk Dinçay.

Enduro GP: 1. Arif Şişman, 2. Rafet Karakuş, 3. Gökhan Kart.

EG: 1. Emirhan Kurt, 2. Mehmet Emin Musaoğlu, 3. Efe Ülker.

EB: 1. Arif Şişman, 2. Aykut Kızıltan, 3. Emre Esen.

Kadınlar: 1. İrem Ertuzun, 2. Kayra Su Yazıcı, 3. Aslı Kutluca.