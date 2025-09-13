Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 4. ayağı Kocaeli'de başladı

KOCAELİ (AA) - Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Kocaeli'de antrenman ve sıralama turlarıyla start aldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2025 yarış takviminde yer alan etkinlik, Körfez Yarış Pisti'nde düzenleniyor.

Yarışlarda, süpermoto open, süpermoto senior, süpermoto s3, süpermoto 85 cc ve süpermoto 65 cc, 50 cc ve 50cc mini kategorilerinde 44 sporcu mücadele ediyor.

Antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan şampiyonanın 4. ayağı, yarın gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.