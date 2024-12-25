Türkiye, Suriye arasında deniz yetki alanı anlaşması

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Cihatçılara verdiği destekle Esad’ın devrilmesini sağlayan aktörlerden birisi olan Türkiye, Suriye’de etki alanını genişletmeye çalışıyor.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye’de yeni geçici yönetim ile deniz yetki alanı anlaşması yapacaklarını söyledi. Uraloğlu katıldığı bir tv programında, “Suriye yönetimi ile deniz yetki alanı anlaşması yapacağız. Suriye’de hava, demiryolu, karayolları ve iletişim hizmetlerini içeren acil eylem planı çalışıyoruz. Havalimanlarını aktif hale getireceğiz” dedi.

Saray rejimi ile HTŞ yönetimi arasındaki ilişkiler şekillenmeye başlıyor. İlk olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın Şam’a giderek HTŞ yetkilileri ile görüştü ve Emevi Camii’nde namaz kıldı. Ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam’da HTŞ lideri Colani ile bir araya geldi. Erdoğan’ın da bu hafta Şam’a gideceği iddia ediliyor.