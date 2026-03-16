Türkiye-Suriye sınır kapıları geçici olarak kapatılacak

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği, bayram nedeniyle Suriye arasındaki tüm sınır kapılarının belirli tarihler arasında yolcu ve ticari geçişlere kapatılacağını duyurdu.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarından sınır kapılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Duyuruda, sınır kapılarının bayram boyunca 20–22 Mart 2026 tarihleri arasında kapalı kalacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Suriye Hudutlar ve Gümrükler Genel İdaresi tarafından yapılan açıklamada; Türkiye-Suriye arasındaki tüm sınır kapılarının Ramazan Bayramı tatili kapsamında 19 Mart 2026 Perşembe günü TSİ 17.30'dan itibaren yolcu ve ticari geçişlere kapatılacağı, sınır geçişlerinin Ramazan Bayramı günleri boyunca (20-22 Mart 2026 tarihleri arasında) kapalı kalacağı, yolcu ve yük taşımacılığının, 23 Mart 2026 Pazartesi sabahı itibariyle yeniden başlayacağı ilan edilmiştir."