Türkiye, taekwondoda üst üste ikinci kez takım halinde Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye, Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası’nda 16 madalya kazanarak 2022 yılında yapılan son şampiyonadan sonra yeniden takım halinde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 40’ı aşkın ülkeden 520 civarında sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın son gününde Türkiye’yi taekwondoda 4 ve para taekwododa 5 olmak üzere 9 sporcu temsil etti. Milli taekwondocu Emre Kutalmış Ateşli, erkekler +87 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli Takım, 16 taekwondo ve 19 para taekwondocuyla katıldığı şampiyonayı 3 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 16 madalya ile tamamladı. Şampiyonada taekwondocular 2 altın, 5 gümüş ve 1 bronz, para taekwondocular ise 1 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalya elde etti. Türkiye, toplam 16 madalya kazandığı Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası’nı genel sıralamada zirvede tamamladı.

Milli Takım, bu sonuçlarla 2022 yılında yapılan son şampiyonadan sonra yeniden takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı milliler, taekwondoda kadınlarda takım halinde ikinci, erkeklerde birinci sırayı alırken genel klasmanda da zirveye çıktı. Milli para taekwondocular da 2022’den sonra yeniden takım halinde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye, ilki 1976 yılında yapılan ve 26'ncısı düzenlenen Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda 8’inci kez takım halinde şampiyon olmayı başardı.

Madalya kazanan sporcular şöyle;

-Taekwondo-

Altın: Furkan Ubeyde Çamoğlu (54kg), Enbiya Taha Biçer (87kg)

Gümüş: Hakan Reçber (63kg), Merve Dinçel Kavurat (49kg), Zeynep Taşkın (53kg), Sude Yaren Uzunçavdar (73kg), Nafia Kuş Aydın (+73kg)

Bronz: Emre Kutalmış Ateşli (+87kg)

-Para Taekwondo-

Altın: Gamze Gürdal (K44 57kg)

Gümüş: Meryem Betül Çavdar (K44 52kg), Ali Can Özcan (K44 58kg), Mahmut Bozteke (K44 63kg), Fatih Çelik (K44 70kg)

Bronz: Nurcihan Ekinci (K44 47kg), Lütfiye Özdağ (K44 52kg), Sümeyye Özcan (K44 57kg)

(FOTOĞRAFLI)