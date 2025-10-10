Türkiye tarihinin en kanlı saldırısının yıl dönümünü hangi gazeteler gördü, hangileri görmedi?

10 Ekim Gar Katliamı'nın üzerinden 10 yıl geçti.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı intihar saldırısında 104 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda insan yaralandı.

Saldırının ardından 3 gün ulusal yas ilan edildi.

BirGün, katliamın 10'uncu yıldönümünü gazetelerin nasıl gördüğünü inceledi.

Katliamın 10'uncu yıldönümü, gazete manşeterinde kendisine yer bulamadı.

Ulusal günlük gazete olarak BirGün ile Evrensel gazetesi dışında Gar Katliamı'nın 10'uncu yılını birinci sayfasına taşıyan gazete olmadı.

Okuyucularına dijital olarak gazete manşeti sunan Gazete Pencere ise Gar Katliamı'na dair birinci sayfasından yaptığı anonsta "Veysel hala 9 yaşında, daha ne delili lazım?" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet gazetesinde ise yalnızca Barış Pehlivan'ın "10 Yılın Özeti" başlıklı yazısı birinci sayfadan duyuruldu.

İktidara yakın gazeteler ile diğer gazeteler ise ağırlıklı olarak Gazze'deki ateşkesi manşetlerine taşıdı.

"ÜLKEYİ ESİR ALAN ZİFİRİ KARANLIK BURADA BAŞLADI"

Gazetemiz BirGün, bugün "Ülkeyi esir alan zifiri karanlık burada başladı" manşetiyle çıktı.

10 Ekim Gar Katliamı'nın 10'uncu yıldönümünün geniş yer kapladığı manşette "Yitirdiğimiz tüm arkadaşlara saygıyla" ifadesi yer aldı.

EVRENSEL:10 YILDIR 10 EKİM

Evrensel gazetesi:10 yıldır 10 Ekim

Evrensel gazetesi de bugün, "10 yıldır 10 Ekim" manşetiyle okuyucuyla buluştu.

Evrensel gazetesinin birinci sayfasında katliamda yakınlarını kaybedenlerin demeçlerine yer verildi.

Gazete Pencere

Dijital olarak okuyucularıyla buluşan Gazete Pencere ise Mert Yılmaz'ın "Veysel hala 9 yaşında, daha ne delili lazım?" başlıklı yazıyla 10 Ekim Gar Katliamı'nın yıldönümünü birinci sayfasında gördü.

Cumhuriyet gazetesinde ise Gar Katliamı'nın yıldönümüne dair herhangi bir habere yer verilmedi. Gazetenin birinci sayfasında sadece Barış Pehlivan'ın "10 Yılın Özeti" başlıklı yazısının anonsu yer aldı.

İktidarın politikalarını zaman zaman eleştiren Sözcü ve Nefes gazetelerinin birinci sayfalarında Gar Katliamı'nın yıldönümüne dair herhangi bir bilgi yer almadı.

10 Ekim 2025 tarihli diğer gazetelerin birinci sayfaları şu şekilde:

Sözcü gazetesi

Hürriyet gazetesi

Karar gazetesi

Nefes gazetesi

Milliyet gazetesi

Sabah gazetesi