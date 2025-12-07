Türkiye tekvandoda zirveye çıktı

Türkiye, Dünya 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nda madalya sıralamasında zirvede yer aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen şampiyonayı 4 altın ve 2 gümüş madalyayla tamamlayan milli takım, madalya sıralamasında birinciliği elde etti.

Türkiye, takım halinde kadınlarda şampiyon, erkeklerde ise ikinci oldu. Milli takım antrenörü Suat Hastürk, kadınlarda şampiyonanın en iyi antrenörü seçildi.

Kadın takım sıralamasında Güney Kore ikinci, Fas üçüncü sırayı aldı. Erkeklerde ise İran zirveye çıkarken, Kazakistan üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonada madalya kazanan milli sporcular şöyle:

Altın madalya: Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73 kilo), Hamza Osman Aydoğan (63 kilo), Berkay Erer (68 kilo)

Gümüş madalya: Sıla Irmak Uzunçavdar (53 kilo), Ömer Furkan Körpe (74 kilo)