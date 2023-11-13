Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda 7. parkuru Atış Motorsport zirvede tamamladı

AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda 7. ve son ayağı olan 5 bin 200 metrelik Teke-Yeni Darlık Köyü parkurunda Atış Motorsport takımlar birinciliğini aldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 kategoride 19 sporcunun mücadele ettiği yarışta kategori 1'de Atış Motorsport'tan Sevcan Sağıroğlu birinciliği elde ederken, Özgür Şenyüz ikinci ve Nusret Bayraktar da üçüncü oldu.

Kategori 2'de Atış Motorsport'tan Engin Apaydın günün en hızlı ismi olurken, Kategori 3’te yine Atış Motorsport takımından Burak Başlık birinciliğe ulaştı. Aynı takımdan Murat Soyçopur ikinci, GP Garage My Team'den Eda Soylu da üçüncü sırada yer aldı.

Kategori 4'te GP Garage My Team’den Cem Yalın birinci, takım arkadaşı Sinan Soylu ikinci oldu. Neo Motorspor'dan Kübra Denizci Keskin de üçüncü sırada yer aldı. Kategori 5’te ise Ülkü Motorsport'tan Bahadır Sevinç birinci, Ertekin Tekneci ikinci ve Burak Söğüt üçüncü oldu.

Takımlar birinciliğini Atış Motorsport’un elde ettiği yarışın kadınlar klasmanında kategori 1’de Sevcan Sağıroğlu, kategori 3’te Eda Soylu ve kategori 4’te Kübra Denizci Keskin birincilikleri paylaştı. Mahalli klasmanda kategori 1’de Özgür Şenyüz, kategori 2’de Gizem Filiz, kategori 3’te Serkan Şefik ve kategori 5’te de Bahadır Sevinç birinci oldular.

Organizasyonda genel klasman şampiyonluğu önümüzdeki günlerde belli olacak.