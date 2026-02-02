Türkiye toplumsal güven sıralamasında sonlarda

Toplum Çalışmaları Enstitüsü Araştırma ve Veri Analizi Programı Direktörlüğü, Dünya Değerler Araştırması’nın “Dünyada Toplumsal Güven” araştırmasının verilerini paylaştı. Dünyada toplumsal güvenin en yüksek olduğu ülkeler Danimarka, Norveç, Finlandiya ve Çin olurken Türkiye yüzde 14 oranıyla 61’inci sırada yer aldı.

Veriler, ülkede toplumsal dokunun "güvensizlik" kıskacında olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye’de “çoğu insan güvenilirdir” sorusuna “evet” yanıtı verenlerin oranı yüzde 14’te kalırken enstitü tarafından yapılan değerlendirmede toplumsal güvenin ekonomik gelişmişlik ve kurumsal kalite ile bağlantılı olduğu belirtildi. Açıklamada, düşük güven oranlarının ekonomik kırılganlıklarla iç içe olabildiği, iş güvencesizliği ve gelir dalgalanmalarının güvensizliği besleyebileceği ifade edildi.