Türkiye Turnesi Diyarbakır’da

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın 110. yıl etkinliklerinin devamı olarak, 7 bölge ve onlarca şehri kapsayacak Büyük Türkiye Turnesi Eskişehir ve Ankara’nın ardından Diyarbakır’la devam ediyor.

Haldun Taner’in yazdığı Yelda Baskın’ın yönettiği “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” 20 Nisan 2025 Pazar günü 15.00 ve 20.00’de Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda seyirciyle buluşacak. Oyunda Alp Tuğhan Taş, Aybar Taştekin, Cafer Alpsolay, Can Alibeyoğlu, Doğan Şirin, Emrecan Karakurum, Özgür Atkın, Özgür Dağ, Seda Çavdar, Yiğit Ali Uslu rol alıyor. Büyük Türkiye Turnesi Eskişehir, Ankara ve Diyarbakır’ın ardından Antalya, Gaziantep, Van… illerini kapsayacak şekilde devam edecek.