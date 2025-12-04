Türkiye üç kritik zirveye ev sahipliği yapacak

Türkiye, 2026 yılında NATO, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvelerine ev sahipliği yapacak.

Bu kapsamda, COP31 Zirvesi İstanbul'da, ana konferans etkinliklerinin ise Antalya'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. NATO Zirvesi ise temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek.

ÖNCEKİ ZİRVELERDE HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

COP30, kasım ayında Brezilya'nın ev sahipliğinde iklim değişikliğiyle mücadelede "yeşil sanayileşme" gündemiyle düzenlenmişti.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuncusu haziran ayında Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenmiş, zirvede üye ülkelerin savunma artırılması hedefi ele alınmıştı.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın Devlet Başkanları 12. Zirvesi ise Azerbaycan'ın Gebele şehrinde ekim ayında "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla yapılmıştı.