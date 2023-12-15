Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında ilk 10 için İskoçya ve Çekya ile yarışıyor

Ajans Haberleri 15.12.2023 14:24 Giriş: 15.12.2023 14:24

Güncelleme: 15.12.2023 14:24 Kaynak: AA

A- A A+

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek için Türkiye, İskoçya ve Çekya arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. UEFA ülke puanı klasmanında bu sezon ilk 10'a girecek ülkeler, 2025-2026'da Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme hakkı kazanacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları geride kalırken Türkiye, 37,1 puanla 9, İskoçya 35,85 puanla 10 ve Çekya 34,55 puanla 11. sırada yer alıyor.