Türkiye vatandaşları kabul edilmeyecek

Almanya Büyükelçiliği’ne bağlı Ankara Ernst-Reuter Okulu, yeni eğitim-öğretim yılında Türkiye vatandaşlarının öğrenci olarak kabul edilmeyeceğini duyurdu. Okuldan yapılan açıklamada, kararın Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye pasaportlu öğrencilerin kabul edilmesinin yasaklandığına ilişkin notası üzerine alındığı kaydedildi.

Okuldan yapılan açıklamada, “Türk Dışişleri Bakanlığı’nın nota yayınlayarak 2024/2025 eğitim-öğretim yılında anaokulu da dahil olmak üzere Ankara’daki Ernst Reuter Okulu’na Türk pasaportlu yeni öğrencileri kabul etmemizi bir sonraki duyuruya kadar maalesef yasaklandığını bildirmek isteriz” denildi.

Açıklamada, ayrıca en az 2023-2024 eğitim öğretim yılından beri anaokulu dahil Ernst-Reuter Okulu’na devam etmiş olan Türk pasaportlu öğrenciler, Türk pasaportu olmayan ancak 'Mavi Kartı' olan çocuklar ile Türk vatandaşı olmayıp başka ülkelerin uyruğuna sahip öğrencilerin anaokulu da dahil olmak üzere okula yeni kayıt yaptırabileceği belirtildi.

Okul krizi Fransa ile başlamıştı. Türkiye’deki Fransız okullarıyla ilgili iki ülke arasında anlaşma krizi yaşanmış, Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’deki Fransız okullarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) kendilerine bir anlaşma sunduğunu ve anlaşmanın imzalanmaması halinde bu okullara Türk öğrenci alınamayacağı ve okulda eğitim gören öğrencilerin de Türk okullarına nakledileceğine ilişkin nota verdiğini açıklamıştı.