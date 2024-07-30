Türkiye ve Ermenistan'ın 'normalleşme süreci': Özel temsilciler beşinci kez bir araya geliyor

Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, bugün normalleşme sürecinin beşinci toplantısını yapacak. En son iki yıl önce görüşen temsilcilerin toplantısı Ermenistan - Türkiye sınırında gerçekleşecek.

Güncel 30.07.2024 11:35 Giriş: 30.07.2024 11:35

Güncelleme: 30.07.2024 11:40 Kaynak: ANKA

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Fotoğraf: ANKA