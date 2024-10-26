Türkiye ve Gürcistan’dan ilk ortak yapım: "Köprü" filmi sinemalarda

Türkiye ve Gürcistan ortak yapımı olan "Köprü", dün eş zamanlı olarak iki ülkede de vizyona girdi.

“Köprü”, Prof. Dr. İsmet Dindar’ın anlattığı gerçek bir olaydan esinlenerek yazılmış bir senaryoya sahip. Yapımcılığını Erdal Küçük, Önder Asru ve Giorgi Tavartkiladze’nin üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Erekle Baduraşvili oturuyor.

Başrollerde Türk oyuncu Emre Kızılırmak ve Gürcistan’ın sevilen pop yıldızı Nini Baduraşvili yer alıyor. Filmin kadrosunda ayrıca Zurab Tsintskiladze ve Kristine Imadadze, Elif Baysal gibi isimler de önemli roller üstleniyor. Çekimleri Tiflis, Batum ve İstanbul’da gerçekleştirilen film, sinemaseverlere görsel şölen sunmayı hedefliyor.

FİLMİN KONUSU

Türk iş insanı olan Davut, hiç bilmediği bir gerçeği öğrenir: Gürcistan’da bir kardeşi vardır. Gürcistan’a doğru yola çıkan Davut, hem üvey kardeşini bulmaya çalışırken hem de babasının ölümüne dair gizemli bilgilere ulaşır. Soru işaretleri birer birer aydınlanırken Davut, beklenmedik şekilde kendini bir dedektiflik hikayesinin içinde bulur. Aynı zamanda aşk hayatı da bu süreçte bambaşka bir boyut kazanır.