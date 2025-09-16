Türkiye ve İtalya gençlik koroları aynı sahnede

İrem İLYAS

Türkiye Gençlik Korosu ve İtalya Ulusal Gençlik Korosu 19 Eylül saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda aynı sahnede buluşuyor. Türkiye’yi temsilen sahne alacak Türkiye Gençlik Korosu, 2023’te Koro Kültürü Derneği ve Koro Eğitimcileri Derneği iş birliğiyle kuruldu. Türkiye Gençlik Korosu, bu konserle birlikte ilk uluslararası etkinliğini gerçekleştirecek.

2003’te Feniarco tarafından kurulan İtalya Ulusal Gençlik Korosu ise 18-28 yaş arasındaki genç şarkıcıları bir araya getiriyor. Uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan ve The Rolling Stones gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşan koro, müzikal mükemmeliyeti ve sahnedeki enerjisiyle tanınıyor.

Konser, Türkiye Gençlik Korosu şefi Çiğdem Aytepe ve İtalya Ulusal Gençlik Korosu şefi Filippo Maria Bressan yönetiminde gerçekleşecek.