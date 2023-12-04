Türkiye ve Katar vurgusu: İsrail’den Hamas liderlerine gözdağı

İsrail iç istihbarat teşkilatı başkanı Bar, “Türkiye ve Katar dâhil dünyanın neresinde olursa olsun ele geçirene dek Hamas liderlerinin peşlerini bırakmayacaklarını” söyledi.

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'in başında bulunan Ronen Bar, yurt dışındaki Hamas liderlerine gözdağı verdi.

DW’nin İsrail basınına dayandırdığı habere göre, yayınlanan ses kaydında, Şin Bet Başkanı Bar'ın, dünyanın neresinde olursa olsun ele geçirene dek Hamas liderlerinin peşlerini bırakmayacaklarını söylediği duyuldu.

Bar, ses kaydında şunları söyledi: "Kabine bize bir hedef belirledi. Sokak ağzıyla, Hamas'ı ortadan kaldırmayı. Bu bizim Münih'imiz. Bunu her yerde yapacağız. Gazze'de. Batı Şeria'da, Lübnan'da, Türkiye'de, Katar'da. Birkaç yıl alacak. Ama bunu yapmak için orada olacağız.”

İsrail, 11 vatandaşının öldürüldüğü 1972 Münih Olimpiyatları saldırısının ardından yıllarca çeşitli ülkelerde düzenlediği suikast operasyonlarıyla bu eylemin faillerini ve organizatörlerini hedef almıştı.

Bar'ın bu sözleri ne zaman ve nerede sarf ettiği belirtilmedi.

HAMAS: BU ÜLKELERİN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLİYOR

İsrail kamu yayıncısı Kan'ın haberine göre, Şin Bet Başkanı'nın açıklamalarına yanıt veren Hamas, liderlerine yönelik bu tehditlerin, "düşmanda Filistin halkının ve cesur direniş güçlerinin mukavemeti nedeniyle baş gösteren siyasi ve askeri krizi yansıttığını" savundu.

Hamas, bu söylemlerin "örgüt liderlerini korkutmadığını", ancak "düşmanın üst düzey yetkililerinin bahsettiği kardeş ülkelerin egemenliğini" açık bir şekilde ihlal ettiğini ve bu ülkelerin güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğunu bildirdi.