Türkiye ve Suriye arasında ekonomik iş birliği: 9 yeni mutabakat zaptı imzalandı

Ticaret Bakanlığı, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Eş-Şaar başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti kapsamında önemli iş birliği adımlarının atıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar’ın başkanlığında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesi iş insanlarının da katılımıyla yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı, tarafından toplantıya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Nidal Eş-Şaar başkanlığındaki Suriyeli heyet ile Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Ö. Volkan Ağar’ın başkanlığında, DEİK üyesi iş insanlarının katılımıyla yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Suriye’nin yeniden yapılanması sürecinde iki ülke arasında geliştirilebilecek iş birliği imkânları ele alındı; özellikle Yap-İşlet-Devret (YİD) ve Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modelleri ayrıntılı biçimde değerlendirildi.

İki ülke arasındaki kurumsal iş birliğini yeniden tesis etmek amacıyla, Türkiye-Suriye İş Konseyi’nin kurulmasına yönelik bir Mutabakat Zaptı imzalanmış olup, bununla birlikte, Türkiye ve Suriye’deki sivil toplum kuruluşları arasında imzalanan 9 ayrı Mutabakat Zaptı ile de güçlü ve sürdürülebilir bir iş birliği zemini oluşturulmuş oldu.

Ticaret Bakanlığı olarak; Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleşmesi ve kurumsal bir çerçeveye kavuşması adına, iki ülke özel sektörleri arasındaki doğrudan iletişim kanallarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."