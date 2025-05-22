Türkiye ve Suriye arasında "Enerji, Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında Mutabakat Zaptı" imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir ile görüştü. Bakan Bayraktar, iki ülke arasında "Enerji, Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında Mutabakat Zaptı"nın imzalandığını bildirdi.

Bakan Bayraktar, Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye’de enerji altyapısının yeniden inşası ve güçlendirilmesine yönelik iş birliği konuları ele alındı.

Bakan Bayraktar, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında ilk olarak Suriye Enerji Bakanı Sayın Muhammed El-Beşir ile bir araya geldik.

Görüşmemizde Suriye’de hayatın yeniden normale dönmesi için enerji altyapısının yeniden inşaası ve güçlendirilmesi adına atılacak adımları ele aldık. Bu kapsamda ülkelerimiz arasında 'Enerji, Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Anlaşmayla birlikte elektrik üretimi ve ticaretinden doğal gaz projelerine, hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerinden madenlerin keşfi ve işlenmesine kadar geniş bir iş birliği yelpazesi oluşturmayı hedefliyoruz.

Önümüzdeki aylarda mevcut elektrik ihracatımızı en az üç katına çıkararak yaklaşık 1000 megavatlık bir seviyeye ulaşmayı planlıyoruz. Ayrıca Kilis’ten Halep ve Humus’a kadar ulaşacak şekilde yıllık yaklaşık 2 milyar metreküplük doğal gaz ihracatını da çok kısa bir süre içinde başlatmayı hedefliyoruz. Suriye ile bölgesel istikrarı pekiştirecek ve kalkınmaya ivme kazandıracak güçlü bir enerji iş birliği modeli inşa ediyoruz. Bu iş birliğinin yalnızca iki ülke için değil tüm bölge için kalıcı barış ve ortak refahın tesisine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

COLANİ İLE ENERJİ VE MADENCİLİK ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI

Bakan Bayraktar, Şam ziyareti kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı olarak atanan Muhammed Colani (Ahmed El Şara) tarafından kabul edildi. Görüşmede, Türkiye-Suriye arasında enerji ve madencilik alanındaki iş birliği imkanlarını istişare edildi. Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Şam ziyaretimiz kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed El Şara tarafından kabul edildik. Türkiye-Suriye arasında enerji ve madencilik alanındaki iş birliği imkânlarını istişare ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye politikasında ortaya koyduğu çözüm odaklı, diyalog temelli ve insani hassasiyetleri önceleyen yaklaşımıyla süreci dikkatle ve titizlikle yürütüyoruz."