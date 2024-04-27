Türkiye ve Yunanistan Dışişleri bakanları Londra'da bir araya geldi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Ömer Keçeli, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri bakanlarının Londra'da bir toplantı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ömer keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Sayın Yunanistan Başbakanı'nın önümüzdeki dönemde Ankara’ya yapacağı ziyaretin hazırlıkları kapsamında, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları bugün Londra'da bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yansıra bölgesel ve uluslararası konular da ele alındı" dedi.