Türkiye "yabancı çoban" istihdamına hazırlanıyor

Türkiye'de son yıllarda, aldıkları ücretler ve sayılarıyla "Afgan çobanlar" sıkça gündeme gelirken, hükümet çoban istihdamına ilişkin çalışmalar yapıyor. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, yabancı çoban istihdamı için görüşmeler yaptığını söyledi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye'nin acilen 150 bin çobana ihtiyaç duyduğunu belirterek, hükümetin Afganistan ve Türk Cumhuriyetleri ile yabancı çoban istihdamı için görüşmeler yaptığını bildirdi.

Güvenlik sorununa dikkati çeken Çelik, "Çalıştırılan yabancı çobanların gerçek kimlikleri bilinmiyor. Bunların bir suç kaydı var mı, aranıyor mu, bilmiyoruz. Adam kırmızı bültenle aransa bile biz bilmiyoruz. Hükümetin bu çalışmayı yapması bize de güvence verir" diye konuştu.

Türkiye'deki Afgan çobanların bir süre çalıştıktan sonra alternatif işlere yöneldiğini anlatan Çelik, "Her sabah 'işletmemizdeki çobanımız acaba kaçtı mı?' korkusuyla uyanıyoruz. Dolayısıyla bu sektöre yatırım yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YABANCI ÇOBAN SAYISI 40 BİNE YAKIN"

Türkiye'de 40 bine yakın "yabancı çoban" olduğu belirtiliyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın birkaç gün önce yaptığı "Bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz" açıklaması, son yıllarda sıkça gündeme gelen Afgan çobanlar üzerinden yeni bir tartışma başlattı. Bakan Bolat'ın açıklamalarına farklı çevrelerden tepki gösterilirken, TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik de ülkede çoban açığı bulunduğunu belirterek, yerli çobanların desteklenmesini istedi.

"ÇOBANLARIN SOSYAL GÜVENCESİ SAĞLANMALI"

Yerli çobanların desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Türkiye'de hayvan sayısı istediğimiz seviyede değil. Biz çoban bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Çobanlığın ismi değiştirilerek 'sürü yöneticiliği' yapıldı. 'Sürü yöneticiliği' mesleğinin sevdirilmesi ve özendirilmesine yönelik bir adım atılmıyor. Çobanların sosyal güvencesi sağlanmalı. Şu an 5-6 aylık çoban desteği sağlanıyor ama bu yeterli değil. Bu destekler 12 aya yayılmalı" şeklinde konuştu.

Çelik, yabancıların, kayıtları ve güvenceleri olmadan çalıştırılmasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"YABANCI ÇOBANLARIN GERÇEK KİMLİKLERİ BİLİNMİYOR"

Çelik, Türkiye'deki çoban sorununu çözmek için hükümetin bir çalışma yürüttüğünü bildirdi. Ülkedeki çoban ihtiyacının karşılanması için hükümetin Afganistan başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri ile görüştüğünü söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

"Şu anda böyle bir çalışma var. Yabancı çobanların istihdamıyla ilgili taslak bir çalışma var. Bu çalışma devam ediyor. Yabancı çoban istihdamı yasal mevzuata dayanarak ve karşı taraftaki ülkelerle iş birliği protokolü yaparak istihdam sağlanabilir. Bu durum bizim için çok iyi olur. Bir konu daha var. Çalıştırılan yabancı çobanların gerçek kimlikleri bilinmiyor. Bunların bir suç kaydı var mı, aranıyor mu, bilmiyoruz. Adam kırmızı bültenle aransa bile biz bilmiyoruz. Şu anda hükümetin bu çalışmayı yapması bize de güvence verir. Biz de kendimizi güvende hissederiz."