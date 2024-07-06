Türkiye yarı final için sahaya çıkıyor: EURO 2024'te günün programı

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçlarında bugün saat 19.00'da İngiltere ile İsviçre, 22.00'de Hollanda ile Türkiye karşı karşıya gelecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda heyecan çeyrek final karşılaşmaları bugün yapılacak iki karşılaşma ile sona erecek. A Milli Takım, Hollanda karşısında yarı final bileti almak için mücadele edecek.

EURO 2024'te çeyrek final maçları bugün sona erecek. Türkiye-Hollanda ile karşı karşıya gelirken, çeyrek finalin diğer ayağında İsviçre ve İngiltere maçı oynanacak. Bu iki maçın galibi, yarı finalde karşılaşacaklar.

Karşılaşmalar TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

EURO 2024 günün programı

Saat 19.00 İngiltere-İsviçre

Saat 22.00 Türkiye-Hollanda