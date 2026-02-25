Türkiye Yayıncılar Birliği’nden BirGün’e 2 ödül

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin 1995’ten bugüne her yıl verdiği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri, 2025 yılı için sahiplerini de buldu. Türkiye Yayıncılar Birliği’nin 30’uncusunu düzenlediği Düşünce ve İfade Özgürlüğü 2025 Ödülleri, İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi’nde yapılan törenle sahipleriyle buluştu.

Bu yılki törende BirGün’e iki ödül birden verildi. Düzenlenen ödül töreninde yazar kategorisinde BirGün Muhabiri İsmail Arı, BirGün Yazarı Timur Soykan ile Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Murat Ağırel ödüle layık görüldü. Yayınevi kategorisinde ise ödül Livera Yayınevi’ne verilirken ödülü yayınevi adına Merve Çilingir aldı.

TUTUKLU GAZETECİLERE ADADI

Ödülünü İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu’ndan alan BirGün Muhabiri İsmail Arı burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün saldırı altında olduğunu söyledi. Arı özetle şu ifadeleri kullandı:

BirGün muhabiri İsmail Arı ödülünü İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun elinden aldı.

“Basın ve ifade özlüğü kapsamındaki haberler ve açıklamalar davaya dahi dönüşmemesi gerekirken tutuklu yargılamaya konu ediliyor. Ödülümü tutuklu gazeteciler Merdan Yanardağ ve Alican Uludağ başta olmak üzere tüm tutuklu gazetecilere adıyorum. Ve aynı zamanda ev hapsinde gazeteci arkadaşımız Furkan Karabay’a da adıyorum. Peş peşe davalar açsalar da haberlerimizi erişim engelleriyle yok etseler de bu memleketteki, bu topraklardaki gazetecilik damarını öldüremezler!”

BirGün Yazarı Timur Soykan’ın ödülünü ise gazeteci Murat Ağırel teslim aldı. Ağırel kendi ödülünü ise tutuklu gazeteci Alican Uludağ’a ithaf etti.

BASKILAR GİDEREK ARTTI

Her yıl verdiği ödüllerin yanı sıra bir rapor da yayımlayan Türkiye Yayıncılar Birliği, 2025 yılının Yayınlama Özgürlüğü Raporu’nu da törende açıkladı. Raporda 2025’in Türkiye’deki yayınlama özgürlüğü ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskıların yine artarak devam ettiği bir yıl olduğu aktarıldı. Raporda; yayınlara, yazarlara ve çevirmenlere yönelik soruşturmalar açıldığına dikkat çekilerek kitap toplatma, yasaklama, basın, medya ve dijital platformlarda uygulanan kısıtlamaların ifade özgürlüğü üzerindeki baskıları derinleştirdiği ifade edildi. Raporda, otosansürün giderek yerleşik bir hal aldığına dikkat çekildi.