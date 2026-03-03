Türkiye'ye atletizmde ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Ruhi Sarıalp, ölümünün 25'inci yılında anılıyor

Ülke spor tarihinin simge isimlerinden Ruhi Sarıalp, ölümünün 25'inci yılında anılıyor. 15 Aralık 1924’te Manisa’da dünyaya gelen Sarıalp, atletizme Konya Askeri Lisesi’nde başladı. Disiplini, fiziği ve teknik kapasitesiyle kısa sürede dikkat çekti.

LONDRA’DA GELEN TARİHİ BRONZ

Sarıalp’in adı, 1948 yılında düzenlenen 1948 Londra Olimpiyatları ile Türk spor tarihine kazındı. Üç adım atlamada elde ettiği bronz madalya, Türkiye’nin olimpiyatlarda atletizm branşındaki ilk madalyası oldu.

Bu başarı, yalnızca bir bireysel zafer değil, Türk atletizmi için bir eşik anlamına geliyordu. Sarıalp’in kazandığı madalya, 2004 Atina Olimpiyatları’nda Eşref Apak’ın çekiç atmadaki bronzuna kadar tam 56 yıl boyunca Türkiye’nin olimpiyat atletizmindeki tek madalyası olarak kaldı.

AVRUPA’DA DA BİR İLK

Sarıalp, 1950 yılında Brüksel’de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda da bronz madalya kazanarak Türkiye’ye bu organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.

Bu madalya ise 2002’de Süreyya Ayhan Kop’un 1500 metrede kazandığı altın madalyaya kadar 52 yıl boyunca Avrupa Atletizm Şampiyonası’ndaki tek Türk madalyası olarak kayıtlarda yer aldı.

REKORLAR VE ASKERİ BAŞARILAR

1945’te üç adım atlamada 14,77 metreyle Türkiye rekoru kıran Sarıalp, bu derecesini 1948’de 15,75 metreye taşıdı. Ordu Milli Takımı formasıyla 1951 Roma ve 1952 Kopenhag’daki Dünya Ordular Arası Atletizm Şampiyonaları’nda iki altın madalya kazandı.

Aktif sporculuk kariyerinin ardından ABD’de Coast Guard Academy’de eğitmenlik yapan Sarıalp, uzay programlarına da katıldı. Türkiye’ye dönüşünde İTÜ Spor Bölümü’nde “Spor Tarihi” ve “Denizcilik” dersleri verdi.

Ayrıca Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nde, İstanbul Yelken Kulübü’nde ve Fenerbahçe Kulübü’nde çeşitli görevler üstlendi. “Fizik Kondüsyon”, “Deniz Güvenliği” ve “Cankurtarma” adlı eserleri kaleme aldı.

Fahri Korutürk döneminde Cumhurbaşkanlığı şeref madalyası alan Sarıalp, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından da “özel şeref madalyası”na layık görüldü.