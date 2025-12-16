"Türkiye'ye Biontech gelmedi" iddiası

Türkiye’ye Biontech aşısının gelmediği iddiası sosyal medyada gündem olurken Prof. Dr. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ve Covid-19 sürecinde kurulan Bilim Kurulu'nun üyelerinden olan Alpay Azap da konuyla ilgili açıklama yaptı ve BionTech'in Almanya ve Türkiye'de satış hakkını Pfizer'a devretmeyerek bizzat kendisinin o aşıyı (BNT162b2) temin ettiğini ifade etti.

"Lütfen kafaları karıştırmayalım" diyen n Prof. Dr. Azap, şu paylaşımı yaptı:

"Doğru, BionTech Almanya ve Türkiye'de satış hakkını Pfizer'a devretmeyerek bizzat kendisi o aşıyı (BNT162b2) temin etti. Uğur Şahin iki anavatanım dediği Almanya ve Türkiye'de aracı firma kullanmayarak kolaylık sağlamak istedi. Lütfen aşılar konusunda kafaları karıştırmayalım!"

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Ergin, Türkiye'ye Biontech aşısı gelmediğine ilişkin belge paylaşmış ve "TÜRKİYE'YE BIONTECH AŞISI GELMEMİŞ! Bir yurttaşın açtığı davada büyük skandal ortaya çıktı. Pfizer'in avukatları Türkiye'ye bir korona aşısı bile satmadıklarını söyledi. Yurttaşlarımıza Bıontech diye ne vuruldu? Biontech'e Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat vermediğinin belgesi" demişti.

Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de konuyla ilgili paylaşım yapmış ve şunları dile getirmişti:

"Sağlık Bakanlığı 70 milyon doz Sinovac aşısını bizzat kendisi değil yandaş bir firma aracılığı ile ithal etti ve en az 630 milyon doları birilerinin cebine boca etti.

Yeni ortaya çıkan belgeler Biontech aşısının Türkiye’ye ithalatının Pfizer tarafından yapılmadığını ortaya koydu.

Peki kaç doz Biontech aşısı ithal edildi ve kim tarafından?

Yine mi büyük bir soygun, yine mi yandaş bir aracı?

Peki bu kez kaç yüz milyon dolar?"

