Türkiye'ye gelen turist sayısı azaldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) verilerine göre, 2025 yılı temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,97 azalarak 6 milyon 969 bin 546 oldu. Rakamlarda geçen yılın aynı dönemine göre 364 bin 266 kişilik düşüş görüldü.

2025 yılının ilk 6 ayında ise (Ocak-Temmuz dönemi) Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 azaldı.

Temmuz 2025'te Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 14,08 (981 005) ile birinci, Rusya Federasyonu yüzde 13,68 (953 733) ile ikinci, İngiltere yüzde 8,57 (597 155) ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Polonya ve Hollanda izledi.

EN ÇOK AVRUPALI TURİST AZALDI

Temmuzda Türkiye'ye gelen turist sayısında yaşanan düşüşte en büyük pazar olan Avrupa etkili oldu. Avrupalı turist sayısı, geçen Temmuza göre, yüzde 5,02 oranında geriledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gelen turist sayısı ise yüzde 21,91 düştü. ABD'den gelen turist sayısı 42 bin 502 kişi azaldı. İran'dan gelen turist sayısı 312 bin 554'ten 253 bin 523'e indi. Burada da yüzde 18,89'luk gerileme görüldü.

Yunanistan'dan gelen turist sayısı ise yüzde 14,38 azaldı.