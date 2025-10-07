Türkiye'ye giriş yaparken gözaltına alınan 'Cehennem Necati' lakaplı Necati Arabacı hakkında neler biliniyor?

Slovakya'yı terk etmesi koşuluyla serbest bırakılan 'Cehennem Necati' lakaplı Necati Arabacı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Almanya'da adı suç olaylarıyla gündeme gelen Hells Angels çetesinin ele başı olduğu ileri sürülen Necati Coşkun Arabacı'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Yaklaşık iki yıl önce Türkiye'de 'Kaplanlar' suç örgütünün lideri olarak bilinen Ayhan Bora Kaplan'la bağlantısı ile dikkat çeken Necati Arabacı, Almanya'nın yeraltı dünyasında tanınan bir isim olarak dikkat çekiyor. Peki Necati Arabacı kimdir?

DW Türkçe'nin haberine göre, Türkçesi 'Baba' olan 'The Gotfather' filmine atfen 'Köln Babası' ya da 'Cehennem Necati' lakaplarıyla anılan Arabacı, Almanya'da çeşitli suçlardan hüküm giyerek hapis yatmış bir suçlu olarak anılıyor.

GENELEVLER BÖLGESİNDE NASIL NÜFUZ SAHİBİ OLDU?

Almanya'nın Köln kentinde 1972 yılında Türk olan göçmen bir ailenin çocuğu olarak doğan Arabacı'nın ailesi ile ilgili fazla bilgi bulunmuyor. Avrupa çapında şiddet olaylarına karışan motosiklet kulübü Hells Angels (Cehennem Melekleri) liderlerinden biri olan Arabacı, Alman makamlarının dikkatini ise ilk kez 90'lı yıllarda çekti. İddiaya göre Arabacı, Hells Angels'e yakın güvenlik görevlileri ile bağlantıları sayesinde Köln'ün genelevler bölgesinde nüfuz sahibi oldu.

Arabacı'nın bu dönemde Köln yakınlarındaki Elsdorf'ta 'Babylon' ve Leverkusen'da Wiago gibi çeşitli genelevlerdeki ve Mallorca'da diğer işletmelerdeki faaliyetleri sayesinde servet kazandığı öne sürülüyor. Daha sonra paravan bağlantıları aracılığıyla çok sayıda genelev sahibi olduğu ve nüfuzunu Frankfurt ve Ruhr bölgesine de yaydığı Alman basınında yer alıyor.

9 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ancak 2000'li yılllara gelindiğinde Arabacı, 2002 yılında tutuklandı ve 2004 yılında "suç örgütü lideri olmak, fuhuşa zorlamak, insan kaçakçılığı yapmak ve soygun" suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Bochum Hapishanesi'nde tutukluyken Arabacı'nın soruşturma savcısını öldürmek için bir plan yaptığından şüphe edildi. Ancak delil yetersizliği nedeniyle bu iddialar takip edilemedi. Arabacı 2007 yılında cezasının üçte birini çektikten sonra ise Almanya'ya geri dönmemesi şartıyla Türkiye'ye sınır dışı edildi.

AB ÇAPINDA HAKKINDA YAKALAMA EMRİ ÇIKARTILDI

Almanya'dan sınır dışı edilmesine rağmen Arabacı'nın ülkedeki nüfuzu devam etti. 2010 yılında da "Hells Angels MC Nomads Türkiye'nin başkanı olarak kabul edildi" ve basında çıkan haberlere göre, "ağını Avrupa genelindeki genelevler ve seks işçileri ile genişletti".

Güvenlik güçleri, Arabacı'nın ayrıca uyuşturucu kaçakçılığına karıştığından ve Güney Amerika'dan eroinle servet kazandığından şüpheleniyor.

TÜRKİYE'DE DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST BIRAKILDI

Hells Angels Motosiklet Kulübü (HAMC) ise aslında Avrupa çapına yayılmış bir oluşum. Arabacı'nın, üyelerinin kendilerine Hells Angels adını verdiği kulübün Avrupa çapındaki patronu olarak kabul ediliyor. 1948 yılında kurulan ve 32 ülkede faaliyet gösteren kulüp, sık sık suç olaylarıyla gündeme geldiği için Hollanda'da yasaklanmıştı.

Arabacı hakkında 2015 yılında Avrupa Birliği çapında yakalama emri çıkarıldı ve 2018 yılında Türkiye'de tutuklandı, ancak delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

KAPLAN'IN OĞLUNUN SÜNNET DÜĞÜNÜNE KATILDI

Arabacı, 2023 yılında ise suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününde boy gösterdi. 'Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, kasten yaralama' gibi çok sayıda suçtan toplam 68 yıl hapis cezasına çarptırılan Kaplan'ın oğluna Arabacı, çok sayıda altının bulunduğu bir kordon takmıştı.

Arabacı'nın Slovakya'da Almanya'nın Ağustos ayında Schengen Bilgi Sistemi'ne girdiği bir bilgi doğrultusunda gözaltına alındığı açıklanmıştı. Arabacı, ifadesinin ardından 30 gün içerisinde ülkeyi terk etmesi koşuluyla serbest bırakılmıştı.