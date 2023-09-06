Türkiye'ye üst düzey ziyaret: Hakan Fidan 'vize' mesajı verdi, AB'den 'göçmen' yanıtı geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile görüşmesinin ardından yapılan ortak açıklamada vize krizine vurgu yaptı, çözüm istedi. Fidan'ın ardından söz alan Varhelyi ise ilişkilerde nasıl ilerleme kaydedeceklerini görüştüklerini kaydederek Türkiye'ye sığınmacılar için yapılan ödemelere vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile görüştü.

Görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyen iki isim "iş birliği" mesajı verdi.

Sözü ülk alan Dışişleri Bakanı Fidan, AB'ye üyelik sürevi ve vize krizine dikkat çekti. "İlişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullanan Fidan, Schengen krizi konusunda da "Türk vatandaşlarının mağduriyetlerine son verin" dedi.

Fidan'ın ardından sözü alan Varhelyi ise bugün Türkiye ile mülteciler konusunda yeni bir sözleşme imzalayacaklarını anımsatarak AB'nin mülteciler için yaptığı maddi yardımlara dikkat çekti.

Varhelyi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye bizim için dost bir ülke. AB-Türkiye ilişkilerinde nasıl bir ilerleme sağlayabiliriz bunu görüşmemiz istendi. Halihazırda gerçekleştirdiğimiz bazı başarılar da var. Yeni Ortaklık Anlaşması bizim için ve insanlar için önemli bir gelişme, bu yatırımları kolaylaştıracak.

Türkiye Yatırım Platformu şu anda tamamen operasyonel hale geldi. Bütün bunlar Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunacaktır. Bu ayrıca Türkiye ve Avrupa'da istihdamı da artıracaktır.

Türkiye'deki tahrip edici depremin ardından 150 milyon Euro'luk insani yardımda bulunduk, ayrıca 470 milyon Euro'luk bir paket hazırlandı."

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