Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Tayland'dan yeni vizesiz kalış süresi kararı

Tayland, aralarında Türkiye'nin de olduğu 93 ülkenin vizesiz kalış süresini 60 günden 30 güne düşürdü.

BBC'de yer alan habere göre, Tayland Bakanlar Kurulu tarafından bugün alınan kararla, pandemi sonrası turizmi canlandırmak amacıyla 2024 yılında yürürlüğe giren 60 günlük vizesiz kalış uygulamasının aralarında Türkiye'nin de olduğu 93 ülke için yeniden 30 güne düşürülmesi kararlaştırıldı.

Yetkililer, kararın gerekçesi olarak uzun süreli vizesiz giriş imkanının yasa dışı faaliyetlerde kullanılması ve sistemin istismar edilmesini gösterdi.

Tayland Hükümet Sözcüsü Rachada Dhanadirek yaptığı açıklamada, mevcut sistemin bazı yabancılar tarafından kötüye kullanıldığını belirterek, uzun süreli vizesiz giriş uygulamasının kaçak çalışma, yasa dışı işletme faaliyetleri ve dolandırıcılık şebekeleri için güvenlik açığı oluşturduğunu ifade etti.

AFP'nin bildirdiğine göre, Tayland'da turizm, ülke GSYH'sinin yüzde 10'undan fazlasını oluşturuyor ve ülke Asya'nın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri olmayı sürdürüyor.