Türkiye'yi Los Angeles 1984 Olimpiyatları'nda temsil eden Avcı, 2028'i merakla bekliyor

ESKİŞEHİR (AA) - BEYZANUR TONBAKTEPE - ABD'nin Los Angeles kentinde 1984 yılında düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi okçuluk branşında temsil eden 76 yaşındaki eski milli sporcu İzzet Avcı, 2028'de aynı şehirde düzenlenecek organizasyonu merakla bekliyor.

Okçuluğa 19 yaşında Eskişehir'de başlayan Avcı, Los Angeles 1984 ve Seul 1988 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ay-yıldızlı formayla madalya mücadelesi verdi.

Dünya ve Türk halter tarihinin efsane sporcularından "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun da aralarında bulunduğu iki olimpiyat kafilesinde de sporcu olarak yer alan Avcı, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli yarışmalarda pek çok başarı elde etti.

İzzet Avcı, aktif sporculuk yaşantısının ardından okçuluktaki tecrübesini antrenör olarak birçok sporcuya aktardı.

Avcı, sağlık sorunları nedeniyle 2022 yılında antrenörlüğü bıraktı.

2 çocuk ve 2 torun sahibi Avcı, 44 yıl sonra yeniden Los Angeles'ta düzenlenecek oyunlarda, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'dan madalya bekliyor.

- "Olimpiyat denince akan sular durur"

Eskişehir'de yaşamını sürdüren eski milli okçu ve antrenör Avcı, AA muhabirine, 19 yaşında bir yakınının tavsiyesi üzerine okçuluğa başladığını söyledi.

Elde ettiği başarıların ardından milli takıma seçildiğini anlatan Avcı, şöyle konuştu:

"Los Angeles'taki 1984 Olimpiyatları'nda mücadele ettim. Naim Süleymanoğlu ve eski Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi'nin de aralarında bulunduğu kafilede yer aldım. 1984 Olimpiyatları'nda yarışmış olmak hayatımdaki en özel anlardan biri. Olimpiyat ruhu sporcu için tarif edilemez. Olimpiyat denince akan sular durur. Los Angeles'a gitmek ayrı bir heyecandı. 2028'de yine orada olimpiyat düzenlenecek. Orada tekrar yarışabilmek için hayatımdan 10 yıl verirdim. Los Angeles'ta 'Naim geliyor' dediklerinde hepimiz camlara çıktık. Kamplarda da birlikteydik. Daha sonra Seul 1988 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da yarıştım."

Avcı, okçuluğun dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını belirterek, "Ok atmakta ne var diyorlar ancak bu spor için ciddi bir kondisyona ihtiyaç var. 10 kilometre koşardım. Ağırlık antrenmanı yapardım. Merdivenlerde çalışıp ardından ok atardım." ifadelerini kullandı.

- "Mete Gazoz, süper bir sporcu"

İzzet Avcı, elde ettiği başarılarla Türk okçuluğunun önemli ismi haline gelen olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'a hayranlığını dile getirdi.

Türkiye'nin olimpiyat sahnesindeki yükselişinde Mete Gazoz'un çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Avcı, "Mete Gazoz, süper bir sporcu. Onun gibi çalışan bir sporcu bir daha gelmez. Günde 1000 ok atmak ne demek? Sabah başlıyor, akşama kadar devam ediyor. Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda Mete'den yeni bir madalya bekliyorum." diye konuştu.