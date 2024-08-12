Türkiye ziyareti öncesi: Putin ile Mahmud Abbas görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yarın Rusya'da bir araya geleceği bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Abbas'ın Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, Putin ile Abbas'ın yarın bir araya geleceği kaydedildi.

Putin ve Abbas'ın Rusya ile Filistin ilişkilerinin yanı sıra Filistin-İsrail çatışması, Gazze'de yaşanan insani trajedi ve Orta Doğu'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi.

14-15 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLACAK

Mahmud Abbas, 14 Ağustos'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek, 15 Ağustos'ta TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısı dolayısıyla Meclis çevresindeki ve yerleşkedeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak, ilave tedbirler alınacak. Ayrıca, davetliler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.