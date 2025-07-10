Türkiye’de 6 ayda 18 bin 191 deprem oldu

Haber Merkezi

Afet Yönetimi Uzmanı, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı. Yılın ilk yarısında 18 bin 191 deprem yaşandığını söyleyen Özmen, "Bu da ortalama olarak saatte 4, günde 100 depremin yaşandığı anlamına geliyor" dedi.

Özmen, Türkiye'nin denizel alanlarla birlikte bine yakın "deprem üretme potansiyeli olan diri fay" barındırdığını, her yıl ortalama 25 bin afetin kayıtlara geçtiğini söyledi.

Deprem sayısındaki artışın nedenlerinden birinin, ocak ile şubatta Santorini ve Amorgos adaları civarında yaşanan deprem fırtınası olduğunu ifade eden Doç. Özmen, 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin de sismik hareketliliği artırdığını vurguladı.

EN FAZLA DEPREM MUĞLA’DA

İl bazında en fazla depremin Muğla'da meydana geldiğini, bunu Malatya, Kütahya, Kahramanmaraş ve İstanbul'un izlediğini bildiren Özmen, şunları söyledi:

"Verilere göre, depremler en yoğun şubat ve nisanda yaşandı. Bu da ortalama olarak saatte 4, günde ise 100 depremin yaşandığı anlamına geliyor. 4 ve 4,9 büyüklüğünde 206 deprem, 5 ve 5,9 büyüklüğünde 18 deprem, 6'dan büyük de 3 depremin meydana geldiğini görüyoruz. Bunların içindeki en önemlileri İstanbul, sonra Kulu-Konya, daha sonra Marmaris Bozburun açıklarında meydana gelen depremlerdi."

Özmen, 1 ve 2 Temmuz'da Gemlik'te 3,9, 4,2 ve 4,3 büyüklüğünde, 5 Temmuz'da ise Silivri açıklarında Kumburgaz segmenti üzerinde 3,8 büyüklüğünde meydana gelen depremler nedeniyle, Marmara Bölgesi ve İstanbul'un deprem tehlikesine bir kez daha dikkati çekti. Öte yandan Özmen, genellikle depremlerin Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı gibi levha sınırlarında yaşandığını ancak Konya, Ankara gibi bölgelerde de levha içi diri fayların olduğunu dile getirdi.