Türkiye’de adalet: Bir kadına çarpıp kaçan suç makinesi, haber yapılınca gözaltına alındı!

İstanbul Beşiktaş’ta Dila Kıraslı'ya çarpıp kaçan Dağlı Otel ve Turizm şirketinin sahibi Furkan Dağlı, serbest bırakılmasının tepki yaratması ardından yeniden gözaltına alındı.

Halktv.com.tr'den Berfin Funda Açıkbaş’ın haberine göre, geçen 11 Ağustos Pazar gece yarısı saat 04.00 sularında Beşiktaş’ta boş yolda aşırı hız yapan Dağlı Otel ve Turizm şirketinin sahibi Furkan Dağlı, önce park halindeki araçlara sonra da Dila Kıraslı'ya çarptı.

Aşırı hız yapan cip sürücüsü Furkan Dağlı, takla atan araçtan çıkıp, yardım çağırmadan kaçtı. Yaralanan Kıraslı ise çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan sürücü Dağlı, 4 saat sonra Çerkezköy polisi tarafından yakalandı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Furkan Dağlı, Çerkezköy'de emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Dağlı Otel ve Turizm şirketinin sahibi Furkan Dağlı'nın yolu savcılığa düşmedi.

Savcılığa adım atmayan Dağlı'nın serbest bırakılmasına ise gerekçe olarak yaraladığı Dila Kıraslı'nın sağlık durumunun iyiye gitmesi gösterildi.

Yaralanan Kırası, hastanede tedavi görürken olayın faili Dağlı, serbest kaldı.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Dağlı, bu sabah saatlerinde Çerkezköy'de tekrar gözaltına alındı. Çerkezköy'de gözaltına alınan Dağlı, daha sonra adliyeye sevk edilecek.