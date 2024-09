Türkiye’de bebek ölüm hızı AB ülkelerinden üç kat fazla

Haber Merkezi

DEM Parti Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonu, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı. “AKP hükümetleri, halkların sağlığının ve sağlık hakkının gasbedilmesinin adı oldu” başlıklı açıklamada, “Türkiye’de 2021 yılında bebek ölüm hızı, AB üyesi ülkelerin ortalamasından 3 kat fazladır” denildi.

Türkiye’de canlı doğan her bin bebekten 2021 yılında 9,3’ünün ve 2022’de de 9,2’sinin birinci doğum gününü göremeden yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, şu veriler paylaşıldı:

“Buna karşın, 2021 yılında OECD ülkelerinde canlı doğan her bin bebekten 3,6’sı; AB ülkelerinde ise 3,1’i birinci doğum gününü göremeden ölmüştür. Türkiye’de 2021 yılında bebek ölüm hızı, üyesi olduğu OECD ülkeleri ortalamasından 2,6 kat, AB üyesi ülkelerin ortalamasından ise 3 kat daha fazladır. Her bir ilin bebek ölümlerinin karşılaştırılması Türkiye’de sağlık alanındaki eşitsizliklerin ne kadar derin olduğunu net bir biçimde göstermektedir. 2021 yılında Hakkari’de doğan bin canlı bebekten 16’sı, 2022 yılında da Siirt’te doğan bin canlı bebekten 16,8’i birinci doğum gününü göremeden hayatını kaybetmiştir. Hakkari’de yaşanan her yüz bebek ölümünden 56’sı, Siirt’te yaşanan her yüz bebek ölümünde de 55’i engellenebilecek ölümdür.”