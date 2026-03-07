Türkiye’de bir banka daha satılıyor

Türkiye’de bankacılık sektöründe bir satış daha gündeme geldi. TurkishBank’ın çoğunluk hisselerinin Kazakistan merkezli finans grubu Freedom Holding Corp.’a devredilmesi için anlaşma imzalandı.

Nefes'te yer alan habere göre, TurkishBank tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın hissedarlarından Özyol Holding AŞ ve National Bank of Kuwait’in (NBK) bankadaki toplam yüzde 99,31’lik payının Freedom Holding Corp.’un yüzde 100 iştiraki olan Freedom Finansal Hizmetler AŞ’ye devredilmesine yönelik Pay Devir Sözleşmesi imzaladığı duyuruldu.

Açıklamada söz konusu satış işleminin Türkiye’deki ilgili resmi kurumların onayına tabi olduğu belirtilirken, onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği ifade edildi.

Bloomberg, yaklaşık üç ay önce konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde TurkishBank’ın Kazakistan merkezli Freedom Holding’e satışı için görüşmelerin sürdüğünü yazmıştı.

BANKALARDA HAREKETLİLİK

Son dönemde Türkiye’de bankacılık ve finans sektöründe yabancı sermaye hareketliliği dikkat çekiyor. Kazakistan merkezli finans grubu Kaspi.kz de kısa süre önce Rabobank Türkiye’yi satın almak için anlaşmaya varmış, işlemin tamamlanması için düzenleyici kurumların onayı beklenmeye başlanmıştı.

Kaspi.kz, Türkiye’deki yatırımlarını son dönemde artıran şirketlerden biri. Şirket, geçtiğimiz aylarda e-ticaret platformu Hepsiburada’nın yüzde 65,4 hissesini yaklaşık 1,1 milyar dolara satın almıştı.