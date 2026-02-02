Türkiye’de bir ilk: 15 kadın baterist sahnede buluştu

Türkiye’de ilk kez 15 kadın baterist, aynı sahnede, her biri kendi performansıyla yer alarak müzik tarihinde iz bıraktı.

"Baterist & She Rocks!" topluluğunun kurucusu Leyan Senay öncülüğünde gerçekleşen bu gece, beş yılı aşkın süredir yürütülen Hit Like a Girl Türkiye temsilciliğinin sahneye taşınmış yeni bir evresi olarak ortaya çıktı. Bu kez hedef; kadın bateristlerin kendi hikâyelerini sahnede seyirciyle birebir paylaşabilecekleri güçlü bir alan açmak ve müzikteki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekerek bu algıyı dönüştürmekti.

Sahne, kadınların birbirinden güç aldığı; her bateristin kendi hikâyesini anlatırken aynı zamanda ortak bir hikâyeye katkı sunduğu bir buluşma alanına dönüştü.

Mor ve Ötesi’nin "Bir Derdim Var" şarkısıyla başlayan etkinlik, The Cranberries’in "Zombie" parçasıyla sürdü. Ardından Evanescence’ın "Bring Me to Life", Katy Perry’nin "Roar" ve Bon Jovi’nin "It’s My Life" parçalarıyla gece devam etti. Gece, Sertab Erener’in "Everyway That I Can" şarkısıyla sona gelindi.

Hemen ardından ise, Özlem Tekin’in Hit Like a Girl Türkiye’ye armağan ettiği "Dağları Deldim" şarkısını Leyan Senay, 15 kadın bateristle birlikte aynı sahnede seslendirdi.