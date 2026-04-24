Türkiye’de doğan ilk zürafanın ismi anketle belli olacak

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci, dünyanın ise dördüncü büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda dünyaya gelen erkek zürafa yavrusu, ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıktı.

Hayvanat bahçesinin maskotu haline gelen ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören zürafa Şakir ile Selvi çiftinin erkek yavrusu, Türkiye’de doğan ilk zürafa oldu.

Yaklaşık 15 ay süren hamilelik döneminde hayatını kaybeden zürafa Şakir’in yavrusu, şubat ayında dünyaya geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni doğan zürafa yavrusunun isminin belirlenmesi için sosyal medya üzerinden bir anket düzenleneceğini belirterek, en çok tercih edilen ismin yavruya verileceğini ifade etti.