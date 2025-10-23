Türkiye’de en çok izlenen 10 yerli film (Gişe rekorlarıyla)

Türk sineması, son 20 yılda gişe rekorlarını alt üst eden yerli yapımlarla büyük bir başarı yakaladı. Komedi, dram ve biyografi türlerindeki bu filmler milyonlarca seyirciye ulaştı. Peki Türkiye’de en çok izlenen yerli filmler hangileri, ne kadar izlendi ve ne kadar hasılat elde etti? İşte gişe tarihine damgasını vuran o 10 unutulmaz yapım...

TÜRKİYE’DE EN ÇOK İZLENEN 10 YERLİ FİLM LİSTESİ

Sıra Film Adı Tür Toplam Seyirci Toplam Hasılat Vizyon Tarihi 1 Recep İvedik 5 Komedi 7.437.050 ₺85.986.157 16 Şubat 2017 2 Recep İvedik 4 Komedi 7.369.098 ₺72.103.217 21 Şubat 2014 3 Düğün Dernek Komedi 6.981.584 ₺69.194.251 6 Aralık 2013 4 Fetih 1453 Tarihi / Savaş 6.572.618 ₺55.744.699 16 Şubat 2012 5 Müslüm Dram / Biyografi 6.480.563 ₺84.601.438 26 Ekim 2018 6 Düğün Dernek 2: Sünnet Komedi 6.073.364 ₺69.422.924 4 Aralık 2015 7 Ayla Dram 5.589.872 ₺66.055.256 27 Ekim 2017 8 Bergen Dram / Biyografi 5.486.175 ₺160.333.153 4 Mart 2022 9 7. Koğuştaki Mucize Dram 5.365.822 ₺90.197.464 11 Ekim 2019 10 Aile Arasında Komedi / Aile 5.294.459 ₺65.575.032 1 Aralık 2017

FİLMLER HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER

1. Recep İvedik 5 (2017)

Togan Gökbakar’ın yönetmenliğini yaptığı film, Şahan Gökbakar’ın canlandırdığı Recep İvedik karakterinin yeni macerasını konu alır. Film, ilk haftasında 1.6 milyon izleyiciyle rekor kırarak Türk sinema tarihinin en yüksek açılışını yapmıştır. Toplamda 7.4 milyon seyirciye ulaşmıştır.

2. Recep İvedik 4 (2014)

Serinin dördüncü filminde Recep İvedik, mahallesindeki çocuklar için futbol sahası kurtarmaya çalışır. Komedi unsurlarıyla öne çıkan yapım, 7.3 milyon seyirciye ulaştı.

3. Düğün Dernek (2013)

Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisinin unutulmaz performansıyla öne çıkan bu film, bir köy düğününü organize etmeye çalışan dost grubunun maceralarını konu alır. Selçuk Aydemir’in yönettiği film, 6.9 milyon izleyiciyle Türk komedi sinemasında en çok izlenen filmlerarasına girdi.

4. Fetih 1453 (2012)

Faruk Aksoy’un yönettiği ve Devrim Evin’in Fatih Sultan Mehmet’i canlandırdığı bu destansı film, İstanbul’un fethini sinematik bir dille anlatır. 6.5 milyon izleyiciyle Türk sinemasının en yüksek bütçeli yapımlarından biri olmuştur.

5. Müslüm (2018)

Timuçin Esen’in olağanüstü performansıyla Müslüm Gürses’in hayatını anlatan bu film, duygusal etkisi ve müzikleriyle izleyicinin gönlünde taht kurmuştur. Yaklaşık 85 milyon TL hasılat elde ederek gişede rekor kırmıştır.

6. Düğün Dernek 2: Sünnet (2015)

İlk filmin başarısının ardından gelen devam filmi, yine Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisini bir araya getirmiştir. Film, 6 milyon seyirciyle komedi türünde zirvedeki filmler arasında.

7. Ayla (2017)

Kore Savaşı’nda yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlanan film, İsmail Hacıoğlu ve Kim Seol’un performanslarıyla büyük yankı uyandırdı. Hem duygusal hem tarihsel bir anlatıya sahip olan Ayla, 5.5 milyon seyirciye ulaştı.

8. Bergen (2022)

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Bergen’in hayatını anlatan film, Farah Zeynep Abdullah’ın etkileyici performansıyla büyük beğeni topladı. Yalnızca 30 haftada 160 milyon TL hasılat elde ederek son yılların en kârlı filmlerinden biri oldu.

9. 7. Koğuştaki Mucize (2019)

Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı bu film, haksız yere suçlanan bir babanın kızına olan sevgisini konu alır. 9.1 IMDb puanıyla Türkiye’nin en yüksek puanlı dram filmleri arasındadır.

10. Aile Arasında (2017)

Engin Günaydın ve Demet Evgar’ın başrollerinde olduğu film, bir “sahte evlilik” hikayesini eğlenceli bir dille anlatır. 5.2 milyon seyirciye ulaşarak hem eleştirmenlerden hem izleyicilerden tam not almıştır.

Türkiye’de en çok izlenen film hangisi?

Recep İvedik 5, 7.4 milyon seyirciyle Türkiye sinema tarihinin en çok izlenen yerli filmidir.

En çok hasılat yapan Türk filmi hangisidir?

Bergen, 160 milyon TL hasılatla tüm zamanların en yüksek kazanç elde eden yerli filmi olmuştur.

Türk sinemasında en çok izlenen tür hangisidir?

Komedi türü, Türkiye’de gişe rekorlarının büyük kısmını elinde bulundurmaktadır.

Hangi yapımcılar en çok izlenen filmlere imza attı?

Çamaşırhane Film (Recep İvedik serisi) ve BKM (Düğün Dernek, Aile Arasında) en yüksek izleyiciye ulaşan yapım şirketleri olmuştur.

Son yıllarda gişede en başarılı dönem hangi yıllar oldu?

2013-2019 arası dönem, Türk sinemasında hem seyirci sayısı hem hasılat bakımından altın yıllar olarak kabul ediliyor.