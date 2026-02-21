Giriş / Abone Ol
Yeni araştırmalar geleneksel yüksek gelirli meslekler arasında yer alan doktorluk, pilotluk ve avukatlığın gerisinde daha niş ve uzmanlık gerektiren alanların yükseldiğini ortaya koyuyor. En yüksek aylık gelir 456 bin TL ile noterlikte.

Güncel
  • 21.02.2026 15:23
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de en çok kazandıran meslekler açıklandı

Türkiye’de en yüksek maaş kazandıran meslekler güncel verilerle yeniden şekillendi. Bitrix24’ün derlediği bilgilere göre aylık 456 bin TL ile listenin zirvesine yerleşen noterlik, uzun yıllardır yüksek gelir kategorisinde yer alan doktor, pilot ve avukat gibi geleneksel meslek gruplarını geride bıraktı.

Bu değişim, çalışma hayatında arz-talep dengesinin farklı alanlarda önemli ölçüde değiştiğine işaret ediyor.

NOTERLİK BİRİNCİ SIRADA

Verilere göre Türkiye’de en çok kazandıran meslekler listesinde ilk sırayı noterlik alırken, bunu pilotluk ve yazılım mühendisliği gibi teknik uzmanlık gerektiren işler izliyor.

Aylık kazançlara göre pilotluk ortalama 350 bin TL ile ikinci sırada yer alırken, yazılım mühendisliği ise yaklaşık 348 bin TL ile hemen arkasından geliyor.

Listeye göre diğer yüksek gelir grupları arasında sigorta uzmanlığı (270 bin TL), avukatlık (264 bin TL) ve eczacılık (242 bin TL) gibi meslekler bulunuyor.

KAZANÇ SIRALAMASI YER DEĞİŞTİRİYOR

Uzmanlar, bu tabloyu arz-talep dengesindeki değişime bağlıyor; özellikle sınırlı kontenjanlı ve uzmanlık gerektiren mesleklerin gelir seviyesinin hızla yükseldiğini belirtiyorlar.

Bu gelişme, uzun yıllardır “yüksek gelir garantisi” ile anılan doktorluk ve pilotluk gibi mesleklerin yerini yeniden değerlendirmeye de yol açıyor.

Sıralamada yer alan diğer meslekler arasında doktorluk (228 bin TL), mali müşavirlik (216 bin TL), petrol mühendisliği (204 bin TL) ve yönetim danışmanlığı (192 bin TL) gibi alanlar bulunuyor.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK KAZANDIRAN 10 MESLEK (2025)

Liste, mesleklerin ortalama aylık gelirlerine göre sıralanmıştır.

SıraMeslekOrtalama Aylık Gelir
1Noter456.000 TL
2Pilot350.000 TL
3Yazılım Mühendisi348.000 TL
4Sigorta Uzmanı270.000 TL
5Avukat264.000 TL
6Eczacı242.000 TL
7Doktor228.000 TL
8Mali Müşavir216.000 TL
9Petrol Mühendisi204.000 TL
10Yönetim Danışmanı192.000 TL

Not: Rakamlar haberdeki derleme/ortalama gelir bilgilerine dayanır; kurum/şehir/tecrübe düzeyine göre değişebilir.

