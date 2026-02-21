Türkiye’de en çok kazandıran meslekler açıklandı

Türkiye’de en yüksek maaş kazandıran meslekler güncel verilerle yeniden şekillendi. Bitrix24’ün derlediği bilgilere göre aylık 456 bin TL ile listenin zirvesine yerleşen noterlik, uzun yıllardır yüksek gelir kategorisinde yer alan doktor, pilot ve avukat gibi geleneksel meslek gruplarını geride bıraktı.

Bu değişim, çalışma hayatında arz-talep dengesinin farklı alanlarda önemli ölçüde değiştiğine işaret ediyor.

NOTERLİK BİRİNCİ SIRADA

Verilere göre Türkiye’de en çok kazandıran meslekler listesinde ilk sırayı noterlik alırken, bunu pilotluk ve yazılım mühendisliği gibi teknik uzmanlık gerektiren işler izliyor.

Aylık kazançlara göre pilotluk ortalama 350 bin TL ile ikinci sırada yer alırken, yazılım mühendisliği ise yaklaşık 348 bin TL ile hemen arkasından geliyor.

Listeye göre diğer yüksek gelir grupları arasında sigorta uzmanlığı (270 bin TL), avukatlık (264 bin TL) ve eczacılık (242 bin TL) gibi meslekler bulunuyor.

KAZANÇ SIRALAMASI YER DEĞİŞTİRİYOR

Uzmanlar, bu tabloyu arz-talep dengesindeki değişime bağlıyor; özellikle sınırlı kontenjanlı ve uzmanlık gerektiren mesleklerin gelir seviyesinin hızla yükseldiğini belirtiyorlar.

Bu gelişme, uzun yıllardır “yüksek gelir garantisi” ile anılan doktorluk ve pilotluk gibi mesleklerin yerini yeniden değerlendirmeye de yol açıyor.