Türkiye’de en çok kazandıran meslekler açıklandı
Yeni araştırmalar geleneksel yüksek gelirli meslekler arasında yer alan doktorluk, pilotluk ve avukatlığın gerisinde daha niş ve uzmanlık gerektiren alanların yükseldiğini ortaya koyuyor. En yüksek aylık gelir 456 bin TL ile noterlikte.
Türkiye’de en yüksek maaş kazandıran meslekler güncel verilerle yeniden şekillendi. Bitrix24’ün derlediği bilgilere göre aylık 456 bin TL ile listenin zirvesine yerleşen noterlik, uzun yıllardır yüksek gelir kategorisinde yer alan doktor, pilot ve avukat gibi geleneksel meslek gruplarını geride bıraktı.
Bu değişim, çalışma hayatında arz-talep dengesinin farklı alanlarda önemli ölçüde değiştiğine işaret ediyor.
NOTERLİK BİRİNCİ SIRADA
Verilere göre Türkiye’de en çok kazandıran meslekler listesinde ilk sırayı noterlik alırken, bunu pilotluk ve yazılım mühendisliği gibi teknik uzmanlık gerektiren işler izliyor.
Aylık kazançlara göre pilotluk ortalama 350 bin TL ile ikinci sırada yer alırken, yazılım mühendisliği ise yaklaşık 348 bin TL ile hemen arkasından geliyor.
Listeye göre diğer yüksek gelir grupları arasında sigorta uzmanlığı (270 bin TL), avukatlık (264 bin TL) ve eczacılık (242 bin TL) gibi meslekler bulunuyor.
KAZANÇ SIRALAMASI YER DEĞİŞTİRİYOR
Uzmanlar, bu tabloyu arz-talep dengesindeki değişime bağlıyor; özellikle sınırlı kontenjanlı ve uzmanlık gerektiren mesleklerin gelir seviyesinin hızla yükseldiğini belirtiyorlar.
Bu gelişme, uzun yıllardır “yüksek gelir garantisi” ile anılan doktorluk ve pilotluk gibi mesleklerin yerini yeniden değerlendirmeye de yol açıyor.
Sıralamada yer alan diğer meslekler arasında doktorluk (228 bin TL), mali müşavirlik (216 bin TL), petrol mühendisliği (204 bin TL) ve yönetim danışmanlığı (192 bin TL) gibi alanlar bulunuyor. Liste, mesleklerin ortalama aylık gelirlerine göre sıralanmıştır.
TÜRKİYE’DE EN ÇOK KAZANDIRAN 10 MESLEK (2025)
Sıra Meslek Ortalama Aylık Gelir 1 Noter 456.000 TL 2 Pilot 350.000 TL 3 Yazılım Mühendisi 348.000 TL 4 Sigorta Uzmanı 270.000 TL 5 Avukat 264.000 TL 6 Eczacı 242.000 TL 7 Doktor 228.000 TL 8 Mali Müşavir 216.000 TL 9 Petrol Mühendisi 204.000 TL 10 Yönetim Danışmanı 192.000 TL
