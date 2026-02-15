Türkiye’de kumar bağımlılığı yaşı 14’e düştü

Türkiye’de kumar bağımlılığı son yıllarda çarpıcı bir hızla artıyor. BBC Türkçe’den Onur Erem’in haberine göre, 2024 yılında Yeşilay’a kumar bağımlılığı nedeniyle yapılan başvurular, ilk kez alkol ve uyuşturucu bağımlılığı için yapılan başvuruların toplamını aştı.

Sosyal medyada paylaşılan yüzlerce kişisel hikâye de bu artışın yalnızca istatistiklerle sınırlı olmadığını gösterdi.

Uzmanlara göre kumar bağımlılığı yeni bir olgu değil; ancak dijitalleşmeyle birlikte çok daha erişilebilir, görünmez ve tehlikeli hale gelmiş durumda.

EKONOMİK BASKI ÖNEMLİ BİR ETKEN

Akıllı telefonlar sayesinde kumara birkaç saniyede ulaşılabilmesi, özellikle gençleri ve ekonomik baskı altındaki kesimleri yüksek risk grubuna sokuyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünya genelinde yetişkinlerin yaklaşık yüzde 1,2’si “kumar bozukluğu” yaşıyor. Yeşilay’ın 2025 Türkiye Kumar Raporu ise insanların kumara yönelmesindeki temel motivasyonun, “hayatı değiştirecek büyük bir kazanç” hayali olduğunu ortaya koyuyor. Ancak bu hayal çoğu zaman borçlanma, iflas, aile içi çatışmalar ve ağır psikolojik sorunlarla sonuçlanıyor.

Kumar bağımlılığından tedaviyle kurtulan 37 yaşındaki Ali’nin hikâyesi, sorunun ne kadar yıkıcı olabileceğini gözler önüne seriyor.

"KONTROL EDİLEMEZ BİR BAĞIMLILIK"

Futbol bahisleriyle başlayan sürecin, yıllar içinde kontrol edilemez bir bağımlılığa dönüştüğünü anlatan Ali, iki ev alabilecek miktarda para kaybettiğini ve ailesiyle ilişkilerinin kopma noktasına geldiğini söylüyor. Tedavi sürecinde tüm banka hesaplarını eşine açmasının, kendisi için bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar, kumar bağımlılığını “bireysel değil, aileyi de içine alan bir hastalık” olarak tanımlıyor. Araştırmalar, çevrimiçi bahis şirketlerinin gelirlerinin çok büyük bir kısmını, küçük bir bağımlı gruptan elde ettiğini gösteriyor. ABD’de yapılan bir çalışmaya göre, kullanıcıların yalnızca yüzde 5’i şirket cirolarının yaklaşık yüzde 80’ini oluşturuyor.

EN RİSKLİ GRUP GENÇLER

En riskli grup ise gençler. Türkiye’de kumar bağımlılığı yaşının 14-15’e kadar düştüğü belirtilirken, bilgisayar oyunlarındaki rastgele ödül sistemleri ve internet sitelerinde sıkça karşılaşılan kumar reklamlarının çocukları erken yaşta kumarla tanıştırdığına dikkat çekiliyor. Yeşilay verilerine göre kumar oynayanların yüzde 71’i bu alışkanlığa 15-24 yaş arasında başlıyor.

Uzmanlar, kumar reklamlarının yasaklanması, gençlere yönelik koruyucu eğitimlerin yaygınlaştırılması ve kamu sağlığını önceleyen yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/cpd8lg2vqqeo