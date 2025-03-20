Türkiye’de mevsimine göre hangi balık yenmeli? (Ay ay balık takvimi)

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğu için zengin bir balık çeşitliliğine sahiptir. Ancak her balığın en lezzetli olduğu bir mevsimi vardır. Balıkların en bol, en taze ve en lezzetli olduğu zamanlarda tüketilmesi hem sağlık açısından hem de sürdürülebilir balıkçılık için önemlidir. İşte Türkiye’de ay ay hangi balıkların tüketilmesi gerektiği listesi!

OCAK AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Hamsi (En lezzetli zamanı)

(En lezzetli zamanı) Palamut

Lüfer

İstavrit

Çinekop

Kofana

Tekir

Mezgit

Kış aylarında balıklar daha yağlı ve lezzetlidir. Ocakta hamsi ve palamut en iyi tercihler arasındadır.

ŞUBAT AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Hams i

Lüfer

Palamut

İstavrit

Mezgit

Tekir

Kalkan

Şubat ayında denizler hâlâ soğuk olduğu için balıkların yağ oranı yüksektir. Kalkan sezonu başlar.

MART AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Levrek

Kalkan (Sezonu açılır)

(Sezonu açılır) Mezgit

İstavrit

Tekir

Hamsi (Sezonun sonları)

Mart ayında hamsi ve palamut azalırken kalkan ve levrek daha iyi bir tercih olur.

NİSAN AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Levrek

Kalkan

Barbun

Gümüş Balığı

Tekir

İstavrit

Baharın gelmesiyle bazı balık türleri yağ kaybeder ama levrek ve barbun mevsimi başlar.

MAYIS AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Levrek

Kalkan

Barbun

Gümüş Balığı

İstavrit

Mayıs ayı kalkan ve levrek için en iyi dönemlerden biridir.

HAZİRAN AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Levrek

Kılıç Balığı

Barbun

Tekir

Havaların ısınmasıyla bazı balıkların lezzeti düşer. Ancak levrek ve kılıç balığı sezonu başlar.

TEMMUZ AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Kılıç Balığı

Levrek

Çipura

Barbun

Tekir

Yaz aylarında avlanma yasağı devam eder, bu yüzden kültür balıkları (levrek ve çipura gibi) daha çok tercih edilir.

AĞUSTOS AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Kılıç Balığı

Levrek

Çipura

Barbun

Ağustos ayında kılıç balığı tüketilebilir, levrek ve çipura hâlâ popülerdir.

EYLÜL AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Palamut (Sezon başlar)

(Sezon başlar) Lüfer

İstavrit

Mezgit

Barbun

Tekir

Sonbaharla birlikte denizler soğumaya başlar ve palamut sezonu açılır.

EKİM AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Palamut (En lezzetli zamanı)

(En lezzetli zamanı) Lüfer

Çinekop

İstavrit

Mezgit

Hamsi (Sezon açılır)

Ekim ayında palamut ve lüfer bolca bulunur. Hamsi sezonu açılır.

KASIM AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Hamsi

Lüfer

Çinekop

İstavrit

Palamut

Mezgit

Kasım ayında hamsi, çinekop ve lüfer en bol dönemine girer.

ARALIK AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Hamsi (En lezzetli zamanı)

(En lezzetli zamanı) Lüfer

Çinekop

İstavrit

Palamut

Mezgit

Kışın balıklar yağlanır ve en lezzetli hallerine ulaşır. Hamsi ve lüferin tam zamanı!

Türkiye’de balık tüketirken mevsimlerine göre seçim yapmak, hem lezzet hem de sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem taşır. Özellikle av yasağı dönemlerine dikkat etmek ve bilinçli tüketim yapmak ekosistemin korunmasına katkı sağlar.

Her ay en taze ve lezzetli balıkları tüketmek için bu listeyi rehber olarak kullanabilirsiniz!