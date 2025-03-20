Türkiye’de mevsimine göre hangi balık yenmeli? (Ay ay balık takvimi)
Türkiye balık açısından oldukça çeşit barındıran bir ülke fakat hangi mevsimde hangi balık yenir? Hangi ay hangi balık yenir? Tüm detaylar makalemizde.
Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğu için zengin bir balık çeşitliliğine sahiptir. Ancak her balığın en lezzetli olduğu bir mevsimi vardır. Balıkların en bol, en taze ve en lezzetli olduğu zamanlarda tüketilmesi hem sağlık açısından hem de sürdürülebilir balıkçılık için önemlidir. İşte Türkiye’de ay ay hangi balıkların tüketilmesi gerektiği listesi!
OCAK AYINDA HANGİ BALIK YENİR?
- Hamsi (En lezzetli zamanı)
- Palamut
- Lüfer
- İstavrit
- Çinekop
- Kofana
- Tekir
- Mezgit
Kış aylarında balıklar daha yağlı ve lezzetlidir. Ocakta hamsi ve palamut en iyi tercihler arasındadır.
ŞUBAT AYINDA HANGİ BALIK YENİR?
- Hamsi
- Lüfer
- Palamut
- İstavrit
- Mezgit
- Tekir
- Kalkan
Şubat ayında denizler hâlâ soğuk olduğu için balıkların yağ oranı yüksektir. Kalkan sezonu başlar.
MART AYINDA HANGİ BALIK YENİR?
- Levrek
- Kalkan (Sezonu açılır)
- Mezgit
- İstavrit
- Tekir
- Hamsi (Sezonun sonları)
Mart ayında hamsi ve palamut azalırken kalkan ve levrek daha iyi bir tercih olur.
NİSAN AYINDA HANGİ BALIK YENİR?
- Levrek
- Kalkan
- Barbun
- Gümüş Balığı
- Tekir
- İstavrit
Baharın gelmesiyle bazı balık türleri yağ kaybeder ama levrek ve barbun mevsimi başlar.
MAYIS AYINDA HANGİ BALIK YENİR?
- Levrek
- Kalkan
- Barbun
- Gümüş Balığı
- İstavrit
Mayıs ayı kalkan ve levrek için en iyi dönemlerden biridir.
HAZİRAN AYINDA HANGİ BALIK YENİR?
- Levrek
- Kılıç Balığı
- Barbun
- Tekir
Havaların ısınmasıyla bazı balıkların lezzeti düşer. Ancak levrek ve kılıç balığı sezonu başlar.
TEMMUZ AYINDA HANGİ BALIK YENİR?
- Kılıç Balığı
- Levrek
- Çipura
- Barbun
- Tekir
Yaz aylarında avlanma yasağı devam eder, bu yüzden kültür balıkları (levrek ve çipura gibi) daha çok tercih edilir.
AĞUSTOS AYINDA HANGİ BALIK YENİR?
- Kılıç Balığı
- Levrek
- Çipura
- Barbun
Ağustos ayında kılıç balığı tüketilebilir, levrek ve çipura hâlâ popülerdir.
EYLÜL AYINDA HANGİ BALIK YENİR?
- Palamut (Sezon başlar)
- Lüfer
- İstavrit
- Mezgit
- Barbun
- Tekir
Sonbaharla birlikte denizler soğumaya başlar ve palamut sezonu açılır.
EKİM AYINDA HANGİ BALIK YENİR?
- Palamut (En lezzetli zamanı)
- Lüfer
- Çinekop
- İstavrit
- Mezgit
- Hamsi (Sezon açılır)
Ekim ayında palamut ve lüfer bolca bulunur. Hamsi sezonu açılır.
KASIM AYINDA HANGİ BALIK YENİR?
- Hamsi
- Lüfer
- Çinekop
- İstavrit
- Palamut
- Mezgit
Kasım ayında hamsi, çinekop ve lüfer en bol dönemine girer.
ARALIK AYINDA HANGİ BALIK YENİR?
- Hamsi (En lezzetli zamanı)
- Lüfer
- Çinekop
- İstavrit
- Palamut
- Mezgit
Kışın balıklar yağlanır ve en lezzetli hallerine ulaşır. Hamsi ve lüferin tam zamanı!
Türkiye’de balık tüketirken mevsimlerine göre seçim yapmak, hem lezzet hem de sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem taşır. Özellikle av yasağı dönemlerine dikkat etmek ve bilinçli tüketim yapmak ekosistemin korunmasına katkı sağlar.
Her ay en taze ve lezzetli balıkları tüketmek için bu listeyi rehber olarak kullanabilirsiniz!