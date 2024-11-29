Türkiye’de sıradan bir gün: Dinlediler, bastılar ama dava açılmadı

AKP’nin ve MHP’nin arka bahçesine dönüşen yargı, yine tartışma yaratacak bir karara imza attı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aylarca yürüttüğü “tefeci” soruşturması kapandı. G.S. isimli bir yurttaş, 2023’ün Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) peş peşe yaptığı ihbarlarla Nevşehir’de tefecilik yapan bir çete olduğunu ve bu çetenin hem insanları mağdur ettiğini hem de milyonlarca liralık vurgun yaptığını ifade etti.

Savcılığa ulaşan ihbarların ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma yürütüldü. 9 şüphelinin telefonları 26 Şubat 2024 tarihli mahkeme kararıyla dinlemeye alındı.

Telefon görüşmeleri polisler tarafından aylarca dinlenen şüphelilerinin ev ve iş yerlerine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda yüzlerce senet bulundu. Aylarca çalışma yürüten polis, hazırladığı 193 sayfalık fezlekeyi savcılığa sundu.

SORUŞTURMA KAPATILDI

Ancak savcı, "kovuşturmaya yer yoktur" kararı vererek dosyayı kapattı ve davaya dönüştürmedi. 11 Ekim 2024 tarihli kararda, “Şahısların bahse konu tefecilik suçu açısından soruşturma işlemlerine başlanıldığı, soruşturma kapsamında şüphelilerin dinlenildiği, ayrıca şüpheliler hakkında ikametlerinde arama yaptırıldığı, arama sonucunda ele geçirilen dijital materyallere el konulduğu, el konulan materyaller üzerinde yapılan inceleme neticesinde şüphelilerin üzerine atılı tefecilik suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla…” denildi.

BİNLERCE SAYFA

G.S. avukatı aracılığıyla “Kovuşturmaya yer yok” kararına itiraz etti. İtirazda, “Şüphelilerin doğrudan ödünç para vermek ve senet kırdırmak olarak tabir edilen şekillerde tefecilik suçunu işledikleri somut delillerle ortadadır. Toplam dört klasör ve binlerce sayfadan oluşan soruşturma dosyası içerisinde şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediğine dair birçok somut ve kesin delil mevcuttur. Oysa itiraza konu kararda dosyada somut delil bulunmadığı beyan edilmektedir” ifadeleri yer aldı ve şüphelilerin yargılanması istendi. İtiraza dair henüz bir karar verilmedi.