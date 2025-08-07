Türkiye’de vergi adaleti: Koç’ta çalışan bir işçi, Koç’tan 11.7 kat daha fazla vergi ödedi

Türkiye'de vergide adaletsizliğine yönelik tartışmalar devam ederken, çarpıcı bir örnek açığa çıktı.

Evrensel gazetesi yazarı Uğur Zengin, bugünkü yazısında Koç Holding ile holding bünyesinde çalışan bir işçinin ödediği vergi farkını ortaya koydu.

Koç Holding'in yılın ilk 6 ayında 1.2 trilyon TL hasılat elde ettiğini belirten Zengin, 15.3 milyar TL kurumlar vergisi ödediğini ifade etti. Zengin, ödenen kurumlar vergisinin gelire oranının sadece yüzde 1.3 olduğunu belirtti.

"AKP’li yıllarda Türkiye’de sermaye ‘mükemmel bir legalite’ ile vergisizleştirildi. Şimşek, bu legaliteyi inşa eden başat iki aktörden biriydi" diyen Zengin, yazısında şunları söyledi:

"2009 yılı. Erdoğan’ın Başbakan, Şimşek’in Maliye Bakanı olduğu bakanlar kurulu, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” başlıklı karara imza attı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül imza altına aldı. Büyük sermaye grupları için uygulamaya konan bu karar ile kurumlar vergisinde yüzde 90’a varan indirim imkânı getirildi. Kurşun kalemle yazılmış ‘yüzde 25 olan kurumlar vergisi oranının’ üstü fiili olarak çizildi ve kurumlar vergisi oranı yüzde 2.5-12.5 arasına çekildi."

YÜZDE 90 İNDİRİM

"Koç Holding’in en büyük şirketi Tüpraş’a (Koç’un gelirlerinin yüzde 35’ini Tüpraş yaratıyor) bu yolla kurumlar vergisinde yüzde 90 indirim yapıldı. Diğer bir deyişle, yüzde 25 olan kurumlar vergisi oranı yüzde 2.5’a çekildi. Arçelik’e de benzer teşvik verildi" ifadesini kullanan Zengin, Koç Holding'te çalışan bir işçinin, Koç'tan 11.7 kat daha fazla vergi ödediğini belirtti.

Uğur Zengin, şunları anlattı: