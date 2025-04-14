Türkiye’deki direnişe Berlin'den 'dayanışma' mitingi

Almanya'nın başkenti Berlin’de çok sayıda siyasi parti ve demokratik kuruluşun bir araya gelmesiyle oluşturulan Berlin Demokrasi Platformu, Türkiye’deki direnişle dayanışma göstermek için eylem düzenlendi.

Etkinlik binlerce kişinin katılımıyla Alexander Platz’da bulunan Neptunbrunnen Meydanı'nda mitingle başladı. Federal Almanya Parlementosu karşısında bulunan başbakanlık binası önünde son buldu.

Berlin Demokrasi Platformu adına ortak açıklamayı okuyan İsmail Erol, şunları söyledi:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta diplomasının elinden alınarak başlayan süreç, 23 Mart’ta tutuklanmasıyla Türkiye’deki mevcut AKP-MHP iktidarının yargı eliyle gerçekleştirdiği kirli bir darbe haline gelmiştir.

22 yıllık iktidarı boyunca her türlü hile, hırsızlık ve şantajla iktidarını sağlamlaştırarak devletin tüm kurumlarını ele geçiren bu iktidar, son yargı darbesiyle parti-devlet diktatörlüğünü resmen ilan etmiştir. Ağzından dini ve milliyetçiliği düşürmeyen bu iktidar ve yalakalarının Türkiye’de yaşayan her vatandaşa ödettiği bedelin faturasına katlanacak hal kalmamıştır. Bunun içindir ki günlerdir milyonlar sokakta, bunun içindir ki milyonlar "Hükümet istifa" diyor, bunun içindir ki milyonlar "Darbeye hayır" diyor.

Bu Akp iktidarının ilk saldırısı değil, yıllardır Kürt halkının iradesi ile seçilen belediyelere kayyumlar atanıyor, temsilcileri cezaevine konularak, halkin seçme ve seçilme hakkı elinden alınıyordu. Daha sonra İstanbul’un bazı ilçelerinde kayyumlar ile “kent uzlaşısı” sonucu seçilmiş belediye başkanları tutuklandı, yerine kayyumlar atandı. Bugün ise bu tüm Türkiye’ye yayılmak isteniyor.

Bütün Türkiye ve dünya kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz: Bu kirli ve çirkin yargı darbesine, yalanlarına, zulmüne sessiz kalmayın, ortak olmayın. Tutuklanan bütün gençleri derhal serbest bırakın. Ayrıca, demokrasinin önünü açmak, toplum içinde barışı tesis etmek için başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdag, Osman Kavala, Can Atalay gibi tüm tutukluları serbest bırakın..Belediyelere atanan kayyumları reddediyoruz. Bütün siyasi tutuklamaları kınıyoruz. Ekrem İmamoğlu’yla birlikte tüm genel başkanların, belediye başkanlarının, siyasi tutsakların ve öğrencilerin derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz."

Açıklamanın Almancası Betül Havva Yılmaz, İngilizcesi ise Brockstedt Riegger tarafından yapıldı. Mitinge katılanlar arasında SPD Berlin Eyaleti Başkan Yardımcısı Sinem Taşan Funke, Berlin Eyalet Meclisi'nde Yeşiller Grup Başkanı Bettina Jarasch, Die Liınke Berlin Eyalet Başkanı Maximilian Schirmer ve Junge Welt Gazetesi Temsilcisi Nick Brauns bulunuyor.

Konuşmalarda, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm siyasal tutsakların serbest bırakılması, anti.demokratik uygulamalara son verilmesi çağrısında bulundular.

Miting sonrasında binlerce insan Federal Almanya Parlementosu'na kadar süren yürüyüş boyunca farklı dillerdeki özgürlük şarkıları söylendi.